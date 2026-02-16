14 mil millones en juego: Servel rechaza balance contable de 14 partidos políticos

El Servicio Electoral (Servel) rechazó los balances contables correspondientes a 2024 de 14 de los 24 partidos políticos formalmente constituidos, lo que equivale al 58,3% de las colectividades vigentes. La revisión anual es clave, ya que condiciona la entrega de los aportes fiscales trimestrales establecidos por ley.

Entre las tiendas cuyos estados financieros fueron objetados figuran el Frente Amplio, el Partido Comunista de Chile (PC), el Partido de la Gente (PDG), el Partido Republicano, el Partido por la Democracia (PPD), la Democracia Cristiana (DC) y Evolución Política (Evópoli), además de la Federación Regionalista Verde Social, Demócratas, el Partido Radical, Alianza Verde Popular, Partido Popular, Partido Humanista y el Partido Liberal.

En contraste, el Servel aprobó las cuentas de ocho partidos, entre ellos Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Socialista de Chile (PS) y el Movimiento Amarillos por Chile. El Partido Social Cristiano pasó de estado rechazado a aprobado durante esta semana. En tanto, el Partido Ecologista Verde y el Partido Nacional Libertario no fueron considerados al haberse constituido en 2025.

Aportes congelados hasta regularizar

La Ley Orgánica Constitucional 18.603 establece que los partidos reciben aportes trimestrales del Estado calculados en base a la votación obtenida en la última elección de diputadas y diputados, además del número de regiones en que estén constituidos. Sin embargo, el artículo 40 dispone que el Servel no efectuará transferencias a aquellos partidos cuyos balances anuales no hayan sido aprobados.

El procedimiento contempla un informe preliminar con observaciones que las colectividades deben subsanar. Aun así, en esta oportunidad el organismo mantuvo reparos en 14 casos. Según las resoluciones, el Partido Republicano registra 93 observaciones pendientes, la DC 63, el PPD 30, el Frente Amplio 42 y Demócratas 10, entre otras.

Desde el Servel precisaron que, tras el rechazo, se otorgan generalmente 10 días hábiles para responder. Incluso después de una eventual sanción, se admite la corrección de errores para que el partido pueda regularizar su situación.

De acuerdo con la resolución 0053 del 6 de febrero, el monto total a repartir asciende a $14.877.496.046, considerando 9.370.900 votos válidamente emitidos y el valor de la UF vigente ($39.690,68), equivalente a 0,04 UF por voto, es decir, $1.587 por sufragio.

Bajo ese cálculo, el PDG —con 1.270.364 votos— arriesga cerca de $2 mil millones; el Partido Republicano —con 1.408.388 sufragios— una cifra similar; el Frente Amplio —799.617 votos— alrededor de $1,2 mil millones; y el PC —unos 530 mil votos— cerca de $840 millones.

El escenario se produce además en paralelo al proceso de disolución de 13 partidos que no alcanzaron el umbral mínimo en la última elección parlamentaria. En esos casos, el Servel envía un instructivo con los pasos a seguir, que en procesos anteriores ha incluido la designación de un liquidador, el pago de deudas y la suspensión de contratos y obligaciones pendientes.