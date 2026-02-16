Los Ríos: confirman muerte de hombre a causa de contagio por Hantavirus

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos confirmó el fallecimiento de un hombre de 33 años a causa de contagio por Hantavirus, convirtiéndose en la primera víctima fatal en la región durante 2026.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad sanitaria, el paciente residía en la comuna de Corral. El caso es parte de una investigación ambiental y epidemiológica en curso, destinada a determinar el lugar más probable de exposición al virus.

La seremi de Salud, Ivonne Arre, llamó a reforzar las medidas de autocuidado y a mantener la alerta sanitaria durante el verano. “En verano aumentan los riesgos sanitarios debido a las altas temperaturas, la mayor movilidad, las actividades al aire libre y, en particular, el trabajo o labores de temporada en sectores rurales. El Hantavirus es un problema de salud que se mantiene en vigilancia permanente y es transmitido por el ratón de cola larga, un roedor silvestre endémico de Chile”, señaló.

Durante 2026, la región registra tres casos confirmados de Hantavirus, correspondientes a hombres de 44, 33 y 19 años. En 2025 se contabilizaron nueve casos en comunas como Paillaco, Corral, Panguipulli, Máfil, Mariquina y Lanco, sin fallecidos ese año.

Según el Ministerio de Salud, los síntomas pueden manifestarse entre una y ocho semanas después del contacto con roedores silvestres, principalmente el ratón de cola larga. El cuadro inicial suele presentarse como una enfermedad gripal intensa, con fiebre alta superior a 38,3 °C, dolores musculares en espalda o muslos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

La evolución puede ser rápida y generar complicaciones respiratorias por acumulación de líquido en los pulmones, lo que requiere atención médica inmediata. Las autoridades reiteraron recomendaciones como ventilar espacios cerrados antes de ingresar, evitar el contacto con roedores o sus excretas y mantener alimentos y residuos correctamente almacenados para reducir el riesgo de contagio.