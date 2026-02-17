Ministro Cataldo reconoce que Gobierno de Boric “partió tarde” con el FES: “Faltó audacia”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que el Gobierno inició tardíamente la tramitación del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), iniciativa destinada a reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE), y admitió que ello ha dificultado su avance legislativo antes del cambio de mando del 11 de marzo.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado señaló que el debate sobre el financiamiento estudiantil es “ineludible para el gobierno que venga”, debido al alto costo fiscal del CAE.

“Gastar un billón de pesos en el CAE todos los años, donde además te incorporaron 115 mil millones de recarga sobre la línea, es insostenible”, afirmó, aludiendo a los ajustes recomendados por el Consejo Fiscal Autónomo respecto de la contabilización de estos recursos en el presupuesto.

Cataldo sostuvo que, por primera vez, el Ministerio de Educación incorpora en su presupuesto $115 mil millones adicionales asociados a esa recomendación, lo que —a su juicio— debiera ser motivo de preocupación para la próxima administración.

En esa línea, el ministro fue autocrítico respecto de los tiempos de presentación del proyecto. “Yo creo que efectivamente partimos muy tarde”, indicó. “Ahí faltó una audacia a nivel de gobierno, de poder decir ‘esta discusión, como es relevante y es ineludible, tenemos que partirla en el primer año’”.

Cataldo recordó que durante parte del período estuvo fuera del Ministerio de Educación —cuando se desempeñaba en la Subdere—, por lo que no conoce en detalle las decisiones adoptadas en ese momento. No obstante, afirmó que el proyecto pudo haberse presentado “varios meses antes”.

Defensa del FES

Frente a los cuestionamientos sobre la viabilidad financiera del FES y las proyecciones que lo respaldan, el ministro defendió los cálculos del Ejecutivo. “Lo que uno podrá discutir es si la sensibilización de los parámetros con los cuales tú haces la contabilidad son más precisos o menos precisos. Pero a todo evento, el FES (…) es más barato que el CAE”, sostuvo.

Según explicó, incluso excluyendo herramientas que reducen gasto por la vía de contención de gratuidad, el nuevo sistema resultaría menos oneroso que el esquema actual.

Cataldo también indicó que el Ejecutivo aún no ha podido ingresar el último paquete de indicaciones al Congreso, dado que no se ha cerrado la discusión de la idea de legislar en la comisión de Educación.

Llamado al próximo gobierno

Consultado sobre qué recomendaría a la próxima administración en caso de no alcanzar a despachar la iniciativa, el ministro planteó que se mantenga el marco de acuerdos ya construido.

“Lo que yo les plantearía es mantengan este marco de acuerdo que se ha construido y despachémoslo pronto”, señaló.

En esa línea, afirmó que el resultado político le es indiferente respecto de quién firme la eventual ley: “A mí me da lo mismo si esto lo termina firmando Gabriel Boric o José Antonio Kast (…) lo que sí tengo súper claro es que si no cambiamos el CAE, la presión que se le va a meter al resto de la trayectoria educativa, parvularia y escolar, se hace insostenible”.