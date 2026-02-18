A semanas de dejar el cargo, Presidente Gabriel Boric inicia su primera visita a Rapa Nui

Con bailes tradicionales y también con manifestaciones en su contra, el Presidente Gabriel Boric arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Mataveri para iniciar su primera visita oficial a Rapa Nui, a sólo tres semanas de finalizar su mandato.

Mañana, el mandatario encabezará la presentación de los avances del plan de modernización del aeropuerto, junto con la entrega de los primeros kilómetros de la ruta IPA 1 y detallará los avances de la conservación de la ruta IPA 2. A esto se suma el lanzamiento del Programa Mujeres Jefas de Hogar en Rapa Nui, servicio del Estado que no estaba presente en el territorio, mientras que el viernes 20 se reunirá con beneficiarios del Programa de Habitabilidad Rural.

Gabriel Boric descendió del avión de la Fuerza Aérea minutos antes de las 18:00 horas locales (20:00 continentales), donde fue recibido con el tradicional karone tiare (collar de flores) y una muestra del baile sau-sau, instancia en la que se sumó a bailar por un momento junto a los locales.

En la losa del terminal aéreo lo esperaban la alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati, el delegado provincial Sergio Tepano, el diputado Hotuiti Teao (UDI), el senador Tomás de Rementería (PS) y una delegación de autoridades que viajó con él, entre ellas la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

Un grupo de aproximadamente 30 isleños, sin embargo, también se hizo presente en el aeropuerto para protestar contra la visita del Mandatario, portando carteles y silbatos mientras coreaban gritos que pedían su salida de la isla. La molestia de un sector de la comunidad había sido advertida al Gobierno en los días previos, luego que el Presidente postergara el viaje al territorio insular para el término de su administración.

La alcaldesa Arévalo ha sido una de las voces más críticas respecto de la pertinencia de la visita. En conversación con La Tercera, afirmó que se trata de una visita “bastante tardía (…) uno en reiteradas veces ha dicho que es uno de los presidentes que nunca ha venido a la isla. Entonces siento que, por cumplir, viene ahora, y no sé qué mucho más se nos puede comprometer”.

La jefa comunal agregó que “nunca fuimos prioridad en ese sentido, sabiendo que el Mandatario ha ido a territorio insular, como Juan Fernández, en reiteradas ocasiones, también a la Antártica, que son destinos mucho más complejos de llegar”. Complementando, Arévalo precisó que sus reparos no apuntan a las obras de infraestructura que ha impulsado el MOP —”bienvenidas sean estas obras que se han hecho, sobre todo después de un abandono de más de 20 años”, subrayó—, sino a la falta de atención de otras carteras como Economía y a que la visita ocurra “sin posibilidades reales de comprender nuevas gestiones, soluciones o recursos para las necesidades de nuestra comunidad“.

Desde el continente, ministra vocera defiende agenda

Desde el continente, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la gira y respondió a los cuestionamientos señalando que “el Presidente Gabriel Boric ha estado en las 54 de las 56 provincias de nuestro país” y que “ha estado recorriendo Chile de manera permanente”.

La vocera enfatizó que “la gestión de gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente de la República, por más presidencialista que sea nuestro sistema. El trabajo y el mandato también se traduce en la acción de sus ministerios, subsecretarías, delegaciones, seremis”.

Asimismo, la ministra vocera añadió que “eso ha estado funcionando durante todos estos años y particularmente, también en Rapa Nui ha habido una agenda de compromisos y metas en distintos ámbitos, educativos, obras públicas, transporte, conectividad, que se han ido ejecutando”.

La visita se da en un contexto de compleja relación entre el gobierno y Rapa Nui. El pasado 3 de febrero, la ciudadanía de la isla rechazó por amplia mayoría la propuesta de Estatuto Especial impulsada por el Ejecutivo, iniciativa que buscaba dotar al territorio de un régimen administrativo propio y mayores atribuciones, separándolo de la Región de Valparaíso. A ello se suma la controversia por la salida de la entonces embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahí Pakarati, de origen rapanui, luego de declaraciones alusivas a la libre determinación y el autogobierno del pueblo de la isla.

La alcaldesa Arévalo, en contraste, valoró la disposición del Presidente Electo, José Antonio Kast, señalando que “no dudo en recibirme apenas hicimos la solicitud de audiencia, porque vio la importancia de recibir las inquietudes y ve la importancia de este territorio insular para Chile”.