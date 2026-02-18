Vallejo por críticas de gira de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en el Presidente”

La ministra secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas por la visita del Presidente Gabriel Boric a Rapa Nui, luego de que la alcaldesa de la isla calificara el viaje como “absolutamente tardío”. La vocera sostuvo que “la gestión de Gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente”.

Las críticas provinieron principalmente desde la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, quien sostuvo que el arribo del Mandatario es “absolutamente tardío” y que se concreta “sin posibilidades reales de comprender nuevas gestiones, soluciones o recursos para las necesidades de nuestra comunidad”.

También se pronunció el diputado Hotuiti Teao (UDI), quien dijo que “esta visita llega tarde y refleja una falta de prioridad política evidente”.

Frente a esos reparos, la vocera de Gobierno defendió el despliegue territorial del Ejecutivo y afirmó que “el Presidente Gabriel Boric ha estado en las 54 de las 56 provincias de nuestro país. Ha estado recorriendo Chile de manera permanente”.

No obstante, recalcó que la labor gubernamental no depende únicamente de la presencia física del Jefe de Estado. “Pero también es importante entender que la gestión de Gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente de la República”, sostuvo.

“Por más presidencialista que sea nuestro sistema, el trabajo y el mandato del Presidente Gabriel Boric también se traduce en la acción de sus ministerios, sus secretarías, sus delegaciones, la seremía y eso ha estado funcionando durante todos estos años”, agregó.

La ministra detalló que en el caso específico de Rapa Nui ha existido una agenda de compromisos en distintas áreas, detallando que “hay metas en distintos ámbitos, educativos, obras públicas, transporte, conectividad, que se han ido ejecutando y se han estado monitoreando desde el nivel central”.

“Eso es muy importante señalarlo para que se entienda bien cómo funciona el trabajo del Estado y del Gobierno en particular, que no depende solo, insisto, de la presencia del Presidente de la República, que por cierto igual es importante su presencia ahora en la isla”, explicó la ministra.

Respecto del viaje, indicó que el Mandatario no solo informará avances, sino que también revisará tareas pendientes “entendiendo que muchas cosas probablemente como políticas de Estado van a trascender lo que es una administración a la otra”.

“Independientemente de lo legítimo que pueda ser la apreciación crítica de una autoridad local, el trabajo del Gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente, aunque esta le da realce, y que las tareas de Estado tampoco son solo exclusivamente de un Gobierno de turno, sino que trascienden los gobiernos de turno”, concluyó.

La gira del Mandatario se desarrollará entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero y será la primera visita de Gabriel Boric a Rapa Nui en casi cuatro años de gobierno. El viaje, que comenzó a planificarse a fines de diciembre en el marco del cierre de la agenda presidencial, contempla reuniones con autoridades locales, encuentros con la comunidad y actividades oficiales vinculadas a compromisos adquiridos por el Ejecutivo en la isla.

La relación con el Gobierno ha sido compleja. El pasado 3 de febrero, la ciudadanía de Rapa Nui rechazó por amplia mayoría la propuesta de Estatuto Especial impulsada por el Gobierno, iniciativa que buscaba dotar al territorio de un régimen administrativo propio y mayores atribuciones, separándolo de la Región de Valparaíso.

A ello se suma la controversia por la salida de la entonces embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahí Pakarati, de origen rapanui, luego de declaraciones relacionadas con la libre determinación y el autogobierno del pueblo de la isla.