Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero a Maipú

La empresa Gasco se refirió mediante una declaración pública a la explosión ocurrida la mañana de este jueves en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, en la comuna de Renca, región Metropolitana.

El incidente se produjo luego de que un camión que transportaba gas licuado de petróleo se volcara en la vía y, posteriormente, se generara una explosión que dejó al menos cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas.

A través del comunicado, la compañía confirmó que el conductor fallecido era trabajador de la empresa y que trasladaba la carga desde Quintero con destino a la planta ubicada en Maipú.

“Por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de GASCO GLP S.A. se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible”, señaló la firma.

Asimismo, agregaron que “nuestros equipos concurrieron hasta el lugar de los hechos, con el fin de colaborar en el control de la emergencia. Junto con ello, estamos recabando todos los antecedentes del caso, para aportarlos a las autoridades competentes con el objeto de lograr el total esclarecimiento de los hechos”.

“Como compañía lamentamos profundamente este accidente, en especial por las personas fallecidas y lesionadas”, concluyeron.

En paralelo, el Ministerio Público investiga si el conductor habría circulado a exceso de velocidad, lo que podría configurar un eventual cuasidelito de homicidio y lesiones graves.