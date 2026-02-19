Fiscalía vincula a líder de la WAM a grupo que realizó 15 atentados y dos homicidios

La Fiscalía de La Araucanía informó que la investigación contra el líder de Weichán Auka Mapu (WAM), detenido y formalizado por el homicidio del comunero Manuel Huenupil en 2022, permitió vincular al grupo con 15 atentados armados e incendiarios en las regiones del BioBío, La Araucanía y Los Ríos. El fiscal regional, Roberto Garrido, informó que los peritajes balísticos, demostraron coincidencias con otros casos, incluidos dos homicidios.

Los antecedentes surgieron a partir del análisis pericial realizado tras el homicidio del comunero mapuche Manuel Huenupil Antileo, ocurrido el 5 de mayo de 2022 en Carahue, en la Región de La Araucanía. En el sitio del suceso se levantaron 112 vainillas calibre 12, estableciéndose el uso de al menos 14 escopetas, evidencia balística que fue clave para ampliar el alcance de la investigación.

“Hemos detectado, a través del trabajo pericial, de que existen vinculaciones con una quincena de otros casos, incluido dos homicidios, hay una gran evidencia balística utilizada en el hecho y las coincidencias nos permiten seguir avanzando en estas indagatorias”, comunicó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

Entre los hechos asociados figuran dos dobles homicidios registrados en Carahue, además de diversos ataques incendiarios y armados en la macrozona sur. En la carpeta investigativa también se incluye el testimonio de un testigo que relató que uno de los atacantes se jactó de haber disparado contra guardias forestales, lo que coincidiría con el asesinato de los trabajadores Benjamín Bustos y Alejandro Carrasco, ocurrido ese mismo año.

El imputado, quien se mantenía prófugo desde septiembre de 2024, fue detenido este martes y formalizado por el homicidio del comunero mapuche Manuel Huenupil Antileo, ocurrido en 2022. La jueza Fabiola Cancino acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó prisión preventiva, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que existe riesgo de fuga.

Pese a la detención, el fiscal Garrido precisó que no puede hablarse de una desarticulación total del grupo, aunque sí de un golpe relevante a su capacidad operativa. La investigación continúa con el objetivo de identificar y detener a todos los involucrados.