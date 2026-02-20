Nuevo siniestro: 80 evacuados tras incendio de cité en Santiago

Un incendio registrado la mañana de este viernes en un cité de Santiago Centro movilizó a 12 compañías del Cuerpo de Bomberos y obligó a evacuar a cerca de 80 personas, sin que hasta ahora se reporten lesionados, según informó Senapred.

La emergencia comenzó pasadas las 7.00 horas en un complejo habitacional ubicado entre Avenida Santa Rosa y calle Curicó, donde cerca de 20 viviendas resultaron afectadas por el fuego.

Hasta el lugar llegaron 12 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con cerca de 120 voluntarios que trabajaban en el combate de las llamas hasta, al menos, las 8.30 horas. Desde Transporte Informa señalaron que el tránsito en avenida Santa Rosa, desde Santa Isabel, se encuentra suspendido debido a la emergencia, por lo que recomendaron utilizar vías alternativas hacia el norte por Lira o avenida Portugal.

En diálogo con Tele13, un vecino relató que despertó con molestias físicas y notó una luz inusual en el exterior. “Desperté un poco desorientado con dolor de garganta, con dolor de ojos”, contó, y explicó que al asomarse comprobó que se trataba de un incendio que comenzaba en el departamento contiguo, en un segundo piso. Agregó que algunas personas intentaron apagarlo, pero que el fuego “se expandió demasiado rápido”, por lo que optaron por evacuar.

El comandante Sergio Yévenes, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que la estructura del cité es antigua y presenta condiciones que favorecen la propagación. Indicó que existe presencia de adobe, madera y material combustible en las viviendas, lo que representa un riesgo para los equipos de emergencia. Añadió que en la llegada inicial se evacuó a varios residentes y que, hasta ese momento, no se registraban personas lesionadas, aunque precisó que la emergencia aún no estaba controlada y que el trabajo se concentraba en evitar la propagación hacia cités aledaños.