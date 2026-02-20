Minsal rectifica y vuelve a cifrar en cuatro los fallecidos por explosión en Renca

El Ministerio de Salud (Minsal) rectificó la cifra de víctimas fatales producto de la explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca, confirmando que el número oficial de fallecidos se mantiene en cuatro personas. Horas antes, el ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell, había señalado que el balance preliminar indicaba un aumento a cinco fallecidos. En esa instancia, la autoridad afirmó que “se sumó una persona a lo que nos han informado de fallecidos” y precisó que “son cinco fallecidos en el lugar de la emergencia”.

No obstante, con el avance de las diligencias en el sitio del suceso, Carabineros informó más tarde que en el lugar se registraron cuatro decesos, descartando la información entregada por Martorell. Desde la cartera de Salud confirmaron posteriormente que la cifra oficial corresponde a cuatro personas fallecidas en el lugar del accidente, donde volcó el vehículo que transportaba el combustible.

En cuanto a los heridos, el Ministerio de Salud reiteró que 17 personas permanecen hospitalizadas con lesiones de diversa consideración. Los pacientes se encuentran distribuidos en distintos centros asistenciales: dos en la ex Posta Central, uno en el Hospital Félix Bulnes, cinco en la Mutual de Seguridad, dos en la Clínica Indisa, tres en la ACHS, uno en la Clínica Bupa y tres en la Clínica RedSalud.

“La situación de estos pacientes es que seis de estos están con más del 80% del cuerpo afectado. Y el resto está con más del 50% del cuerpo afectado. Por tanto, son todos casos de alta gravedad”, sostuvo el titular de la cartera.

Sobre los dos pacientes en la ex Posta Central, detalló que “pudieron ser atendidos rápidamente en el servicio de urgencia, en un estándar de UCI. Luego fueron también trasladados a pabellón para una intervención quirúrgica preventiva (…). Están entubados también, bajo ventilación mecánica y su situación está más estable, pero todavía están con una gravedad importante”.