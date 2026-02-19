Elizalde apunta a Penco por retrasos en reconstrucción: “La ayuda se envió con celeridad”

A un mes de los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía —con especial impacto en Penco, donde se registraron 20 de los 21 fallecidos y 2.996 hogares dañados— la reconstrucción en la comuna se ha transformado en foco de tensión entre el municipio y el Ejecutivo.

Durante la jornada en que se conmemoró el duelo comunal, vecinos se manifestaron frente a la municipalidad para exigir soluciones habitacionales. Con carteles como “exigimos reconstrucción total” y “no nos abandonen”, las familias expresaron su preocupación por lo que consideran un avance insuficiente en la instalación de viviendas de emergencia. Según cifras de la Municipalidad de Penco, hasta ahora se han instalado 40 viviendas y otras siete están en proceso.

En ese contexto, y en medio de su visita a Concepción, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que, si se compara con Concepción y Tomé, el avance en Penco es “proporcionalmente hablando muy superior” en esas comunas respecto de lo que ha ocurrido en la localidad más golpeada. El secretario de Estado sostuvo que ha existido coordinación con los municipios, pero recalcó que hay responsabilidades diferenciadas entre autoridades nacionales, regionales y locales.

El ministro señaló que desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se despachó ayuda en los primeros días tras la emergencia y aseguró que esta “se envió con mucha celeridad”, por lo que corresponde a la autoridad comunal distribuirla. Añadió que, tras inspeccionar un galpón donde se almacenaba ayuda, estimó necesario acelerar su entrega, ya que vecinos le indicaron que los apoyos no estaban llegando oportunamente.

Asimismo, sostuvo que la información proporcionada por el municipio respecto de la demanda de viviendas de emergencia “está muy distante de las personas afectadas” y aludió a un oficio de Senapred que reporta inconsistencias en la gestión local, entre ellas observaciones a procedimientos y a la entrega de kits de habitabilidad.

Las declaraciones se suman a las realizadas por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien en conversación con el medio local Sabes señaló que el alcalde debía cumplir con sus obligaciones legales y afirmó que “no ha firmado las órdenes de demolición”, además de acusar que no se habían suscrito oficios vinculados a subsidios de arriendo.

Consultado por La Tercera, el alcalde Rodrigo Vera respondió que “es una mentira” y aseguró que no entrará en un “juego político”. Explicó que los municipios no pueden intervenir con maquinaria en terrenos privados sin la documentación correspondiente, la que —según indicó— llegó el 17 de febrero, tras lo cual comenzaron a generarse los decretos de demolición. También insistió en la necesidad de reforzar los subsidios de arriendo y otras medidas de apoyo para las familias damnificadas.