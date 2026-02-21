Boric convocó a reunión en La Moneda tras revocación de visas por EE.UU.

A su regreso desde Rapa Nui, el Presidente Gabriel Boric se reunió este viernes en la noche en el Palacio de La Moneda con su equipo cercano para analizar la decisión de Estados Unidos de revocar las visas a tres funcionarios del Gobierno chileno.

A su llegada, sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el canciller Alberto van Klaveren, con el objetivo de evaluar los alcances diplomáticos y políticos de la medida adoptada por el Departamento de Estado.

La sanción —anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio— implica la revocación de todas las visas vigentes y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense, tanto para los funcionarios involucrados como para sus familiares directos. Aunque Washington no oficializó los nombres, se confirmó que uno de los afectados es el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Los otros aludidos serían el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Desde Estados Unidos se argumentó que la decisión responde a acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional, en el marco de la política de la administración de Donald Trump.

Durante la jornada de este viernes, la Cancillería notificó formalmente una nota de protesta al embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, calificando la determinación como una medida unilateral. El canciller señaló que no existió notificación diplomática previa, práctica que —subrayó— no se ajusta a los usos internacionales.

En paralelo, la declaración estadounidense incluyó una referencia política al escenario interno chileno, al señalar que el “legado” del actual gobierno podría verse afectado y manifestar disposición a trabajar en seguridad regional con la futura administración del presidente electo, José Antonio Kast.