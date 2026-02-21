Muñoz tras revocación de visa por EE.UU.: “Es una decisión desmedida”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó que recibió en su correo personal la notificación de revocación de su visa estadounidense, en medio de la decisión adoptada por la administración de Donald Trump contra tres funcionarios del gobierno chileno.

En conversación con La Tercera, Muñoz señaló que estaba en medio de sus vacaciones familiares y recibió un correo electrónico de la embajada diciéndole que la visa había sido revocada. “Jamás imaginé algo así”, sostuvo el secretario de Estado, quien admitió sentirse dolido por la medida.

El Departamento de Estado acusó a los sancionados de haber “socavado la seguridad regional”, en referencia al proyecto de tendido de un cable submarino entre Chile y Hong Kong que actualmente se encuentra en evaluación.

Muñoz explicó que el proyecto está compuesto por 12 etapas y que su cartera analiza solo la primera de ellas, junto con los antecedentes técnicos disponibles. “No discriminamos por país de origen. Evaluamos técnicamente todos los proyectos con la misma seriedad”, afirmó.

El ministro reconoció que en una reunión previa el embajador estadounidense había advertido sobre posibles sanciones, pero aseguró que no esperaba que la situación escalara. “Me parece una decisión desmedida. Nuestra obligación es analizar técnicamente los proyectos que se presentan”, recalcó.

Consultado por el futuro del cable, indicó que el proceso se encuentra en pausa mientras se revisan nuevos antecedentes, especialmente aquellos vinculados a eventuales riesgos para la seguridad nacional de Chile y de Estados Unidos.

Muñoz subrayó que Chile debe continuar fortaleciendo su conectividad digital. “Los cables submarinos son las autopistas digitales del mundo. No podemos quedarnos atrás”, sostuvo, enfatizando que el país seguirá recibiendo y evaluando nuevas iniciativas bajo su institucionalidad vigente.