Confirman segundo fallecido en tragedia del río Tinguiririca: sigue la búsqueda de dos desaparecidos

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El vehículo en que viajaba el grupo familiar fue arrastrado por el aumento del caudal en el sector El Reservorio, en Termas del Flaco. Dos adultos fallecieron y equipos especializados mantienen un amplio operativo en la zona cordillerana para dar con el paradero de los menores desaparecidos.

Fue hallado el cuerpo del segundo adulto desaparecido tras la tragedia ocurrida en el río Tinguiririca, en las cercanías de Termas del Flaco, región de O’Higgins. El vehículo en que viajaba un grupo familiar fue arrastrado por el aumento del caudal cuando intentaba cruzar el afluente. Previamente se había encontrado a una mujer fallecida. Dos menores continúan desaparecidos, mientras que un funcionario del Ejército y su hijo fueron rescatados con lesiones. En el lugar trabajan Bomberos, GOPE, personal policial y equipos de emergencia en un operativo que podría ampliarse.
Durante la madrugada de este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre adulto en el cauce del río Tinguiririca, quién permanecía desaparecido luego de la tragedia ocurrida en el sector El Reservorio, en las cercanías de Termas del Flaco, en la comuna de San Fernando, región de O’Higgins.

El accidente se registró cuando un vehículo menor, con al menos cuatro integrantes de un grupo familiar, intentó cruzar el afluente y fue arrastrado por el aumento del caudal. Producto de la emergencia, tres personas fueron reportadas inicialmente como desaparecidas y dos resultaron con lesiones.

Horas antes ya había sido localizado el cuerpo sin vida de una mujer adulta, de aproximadamente 35 años, también integrante de la familia. Con este nuevo hallazgo, aún se mantiene la búsqueda de dos menores de edad que continúan desaparecidos.

En tanto, los sobrevivientes, un funcionario del Ejército y su hijo,  fueron rescatados con lesiones y permanecen a la espera de su evacuación y atención médica.

Desde la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins informaron que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. En el lugar trabajan voluntarios de Bomberos de San Fernando, personal del GOPE de Carabineros, efectivos del Retén Puente Negro, equipos de seguridad pública y ambulancias del SAMU.

Las autoridades indicaron que el operativo sigue en desarrollo y que no se descarta ampliar el radio de búsqueda, considerando las condiciones del caudal y la complejidad del terreno cordillerano.

