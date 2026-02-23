PAÍS
Confirman segundo fallecido en tragedia del río Tinguiririca: sigue la búsqueda de dos desaparecidos
El vehículo en que viajaba el grupo familiar fue arrastrado por el aumento del caudal en el sector El Reservorio, en Termas del Flaco. Dos adultos fallecieron y equipos especializados mantienen un amplio operativo en la zona cordillerana para dar con el paradero de los menores desaparecidos.
Síntesis generada con OpenAI
Fue hallado el cuerpo del segundo adulto desaparecido tras la tragedia ocurrida en el río Tinguiririca, en las cercanías de Termas del Flaco, región de O’Higgins. El vehículo en que viajaba un grupo familiar fue arrastrado por el aumento del caudal cuando intentaba cruzar el afluente. Previamente se había encontrado a una mujer fallecida. Dos menores continúan desaparecidos, mientras que un funcionario del Ejército y su hijo fueron rescatados con lesiones. En el lugar trabajan Bomberos, GOPE, personal policial y equipos de emergencia en un operativo que podría ampliarse.Desarrollado por El Mostrador