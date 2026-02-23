Confirman segundo fallecido en tragedia del río Tinguiririca: sigue la búsqueda de dos desaparecidos

Durante la madrugada de este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre adulto en el cauce del río Tinguiririca, quién permanecía desaparecido luego de la tragedia ocurrida en el sector El Reservorio, en las cercanías de Termas del Flaco, en la comuna de San Fernando, región de O’Higgins.

El accidente se registró cuando un vehículo menor, con al menos cuatro integrantes de un grupo familiar, intentó cruzar el afluente y fue arrastrado por el aumento del caudal. Producto de la emergencia, tres personas fueron reportadas inicialmente como desaparecidas y dos resultaron con lesiones.

Horas antes ya había sido localizado el cuerpo sin vida de una mujer adulta, de aproximadamente 35 años, también integrante de la familia. Con este nuevo hallazgo, aún se mantiene la búsqueda de dos menores de edad que continúan desaparecidos.

En tanto, los sobrevivientes, un funcionario del Ejército y su hijo, fueron rescatados con lesiones y permanecen a la espera de su evacuación y atención médica.

Desde la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins informaron que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. En el lugar trabajan voluntarios de Bomberos de San Fernando, personal del GOPE de Carabineros, efectivos del Retén Puente Negro, equipos de seguridad pública y ambulancias del SAMU.

Las autoridades indicaron que el operativo sigue en desarrollo y que no se descarta ampliar el radio de búsqueda, considerando las condiciones del caudal y la complejidad del terreno cordillerano.