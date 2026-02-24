Confirman otro fallecido tras explosión de camión de Gasco: suman 11 víctimas

La Subsecretaría de Redes Asistenciales elevó a 11 el número de personas fallecidas producto de la explosión de un camión con gas de la empresa Gasco, ocurrida el pasado jueves en la comuna de Renca. La información fue confirmada durante la tarde de este martes tras el deceso de un paciente que se mantenía internado en la Mutual de Seguridad.

El siniestro se registró cuando el vehículo, por razones que son investigadas, perdió el control en el empalme entre la Ruta 5 Norte y la autopista General Velásquez, volcando y explotando la carga de combustible que transportaba. Inicialmente, se reportaron cuatro fallecidos en el lugar y una decena de heridos de gravedad. Con el último balance, se confirma que, de los 17 hospitalizados iniciales, siete han muerto debido a la gravedad de sus quemaduras.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en la Mutual de Seguridad. Nos unimos al dolor de su familia y de quienes hoy enfrentan esta pérdida, expresándoles nuestro respeto, cercanía y acompañamiento en un momento tan profundamente doloroso”, manifestó la cartera en un comunicado oficial.

En cuanto a los sobrevivientes, la autoridad sanitaria precisó que 10 personas continúan hospitalizadas en la red asistencial pública y privada. Seis de ellas se encuentran estables dentro de su gravedad, pero aún permanecen con riesgo vital, mientras que los otros cuatro pacientes reciben cuidados intermedios.

De los afectados, tres se encuentran internados en la Mutual de Seguridad, cuatro en el Hospital del Trabajador (ACHS), dos en la Clínica Indisa y uno en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ex Posta Central).