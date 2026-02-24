Kast pide “aclarar situaciones” tras conflicto entre Chile y EEUU por cable submarino

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la controversia diplomática entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y Estados Unidos, en el contexto de la revocación de visas a funcionarios chilenos y las observaciones de Washington al proyecto de cable submarino Chile–China Express.

Desde las afueras de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast evitó pronunciarse sobre medidas concretas, pero subrayó la necesidad de revisar los antecedentes y avanzar con claridad institucional.

“Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”, afirmó.

La tensión se generó luego que Estados Unidos revocara las visas a tres autoridades del actual Gobierno, entre ellas el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, en medio de cuestionamientos al proyecto que busca conectar mediante fibra óptica a Valparaíso con Hong Kong.

Kast señaló que su equipo ya trabaja en el análisis de los asuntos internacionales en el marco de la transición, destacando que las decisiones deberán adoptarse de manera institucional.