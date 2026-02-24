Verdad a medias: ministro Muñoz aprobó cable entre China-Chile y luego echó pie atrás

La pérdida de confianza es un factor que incide en las relaciones, especialmente en el ámbito político. En medio de la controversia por el cable submarino entre China y Chile —donde el Gobierno ha cuestionado la posición de Estados Unidos— surgió un nuevo antecedente que impacta al Ejecutivo del Presidente Gabriel Boric y, en particular, al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien no entregó toda la información disponible sobre el proyecto, el cual incluso llegó a aprobar.

Según consigna El Mercurio, el pasado 27 de enero, el ministro Muñoz firmó el decreto que otorgaba la concesión del Servicio Intermedio de Telecomunicaciones a la empresa CMI Chile SpA, autorizando la instalación de una red de fibra óptica submarina entre Hong Kong y Concón.

El documento establecía una vigencia de 30 años y detallaba que el sistema contemplaba una extensión de 19.873 kilómetros, con 266 repetidores en aguas internacionales y 16 en la Zona Económica Exclusiva chilena, utilizando tecnología DWDM. Asimismo, fijaba el inicio de obras en un mes, su término en 18 meses y el comienzo de operaciones en 20 meses.

El decreto precisaba que la autorización se refería exclusivamente a los elementos instalados en territorio chileno.

Sin embargo, el 29 de enero el acto administrativo fue dejado sin efecto. Según consta en el registro interno de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), la anulación se solicitó por “razones de error técnico o en su tipeo”, a partir de un requerimiento del jefe de gabinete del organismo, Guillermo Petersen, comunicado por la jefa subrogante de la División de Administración y Finanzas, Brunilda Vergara.

La situación generó cuestionamientos debido a que coincidió con el contexto de sanciones de Estados Unidos contra autoridades chilenas en materia de visados, lo que abrió interpretaciones sobre eventuales presiones externas. No obstante, desde el Ejecutivo han señalado que la revocación respondió exclusivamente a la necesidad de profundizar el análisis del proyecto.

El canciller Alberto van Klaveren explicó que el decreto no fue enviado a la Contraloría General de la República y que la iniciativa continúa en etapa de evaluación interinstitucional. En la misma línea, el ministro Muñoz afirmó que no existe un cambio de criterio, sino que la anulación permitió continuar la revisión administrativa antes de adoptar una decisión definitiva.