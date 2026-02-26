Boric responde a Kast y pactan nueva reunión en La Moneda para revisar tema cable Chile China

Desde Presidencia confirmaron que el Presidente Gabriel Boric contactó al Mandatario electo, José Antonio Kast, para acordar una nueva reunión en el Palacio de La Moneda, en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino que conectaría Chile con China.

La cita se produce luego de que Kast solicitara públicamente un encuentro para abordar lo que calificó como “dudas legítimas” respecto del proyecto y otras materias sensibles antes del cambio de mando. El presidente electo planteó que en la reunión participen ministros clave, entre ellos Interior, Relaciones Exteriores, Transportes y Hacienda.

“Le hemos solicitado y le solicité al presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes”, señaló Kast más temprano este jueves.

“Algo hemos conversado en algún momento con el Presidente, de poder tener un encuentro donde pueda asistir, en temas de migración, por ejemplo, el ministro del Interior; donde pueda asistir, en temas internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores; donde pueda asistir, en temas de conectividad y comunicación, el ministro de Transportes y Comunicaciones; y donde pueda asistir el ministro de Hacienda”, afirmó el republicano.

El contexto es especialmente delicado para el Ejecutivo, tras la decisión de Estados Unidos de revocar las visas a tres autoridades chilenas vinculadas a la tramitación del cable, argumentando eventuales riesgos para la seguridad regional.

Según detallaron desde La Moneda, además del proyecto de conectividad digital, en la reunión se abordarán materias que requieren continuidad de Estado. Entre ellas, la situación migratoria y el trabajo de la Comisión Verdad y Niñez, instancia destinada a esclarecer vulneraciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Sename o en sistemas privados de cuidado entre 1979 y 2021.

Desde Presidencia señalaron que los detalles y la fecha del encuentro serán informados oportunamente. La reunión marcará uno de los diálogos más relevantes entre ambas administraciones en la antesala del traspaso de mando, en un escenario cruzado por tensiones diplomáticas y definiciones estratégicas en materia de infraestructura digital.

Alvarado tilda de entrega de información a cuenta gotas

Las críticas fueron más directas desde el equipo entrante. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusó una “falta de transparencia” por parte de la actual administración.

En conversación con T13 Radio, señaló que no tuvieron información del proyecto hasta que se conoció públicamente. “Creo que no solo hay una falta de deferencia, sino que el gobierno tiene que tener claridad de aquellas cosas que va a tener que decidir un próximo gobierno, y para eso se requiere información fundada y completa”, afirmó.

Alvarado sostuvo que se trata de una iniciativa con implicancias que van más allá de lo técnico. “Son proyectos que no solamente deben evaluarse del punto de vista técnico-económico, sino que tienen una consecuencia geopolítica, una consecuencia en materia de seguridad que requieren otro tipo de miradas, mucho más amplia, con mucho más detalles, y nosotros carecemos de toda esa información”, dijo.

Asimismo, cuestionó que la información se haya ido conociendo de manera fragmentada. “El hecho de que el propio gobierno vaya entregando datos a cuentagotas día a día por diferentes versiones, a través de distintos ministros, hace que este problema se transforme en una crisis política interna y en un problema estratégico para el nuevo gobierno desde el punto de vista que tiene que tomar una decisión”, agregó.