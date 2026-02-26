Jackson dispara contra Frei por caso visas: “Sería interesante conocer la posición del expresidente”
El exministro Giorgio Jackson emplazó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle a pronunciarse tras la suspensión de la visa del ministro Juan Carlos Muñoz por parte de EE.UU., en medio de la controversia por el proyecto de conectividad entre Chile y China.
El exministro de Desarrollo Social e integrante del Frente Amplio, Giorgio Jackson, emplazó públicamente al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para que se pronuncie sobre la suspensión de la visa del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en el marco de la controversia por el proyecto de infraestructura digital entre Chile y China.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.