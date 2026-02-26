Publicidad
Jackson dispara contra Frei por caso visas: “Sería interesante conocer la posición del expresidente” PAÍS Archivo Referencial

Jackson dispara contra Frei por caso visas: “Sería interesante conocer la posición del expresidente”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El exministro Giorgio Jackson emplazó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle a pronunciarse tras la suspensión de la visa del ministro Juan Carlos Muñoz por parte de EE.UU., en medio de la controversia por el proyecto de conectividad entre Chile y China.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El exministro Giorgio Jackson emplazó públicamente al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a pronunciarse sobre la suspensión de la visa del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, por parte de Estados Unidos. El exsecretario de Estado planteó que sería relevante conocer la posición del exmandatario, considerando su relación con China, en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino entre Chile y el país asiático.
Desarrollado por El Mostrador

El exministro de Desarrollo Social e integrante del Frente Amplio, Giorgio Jackson, emplazó públicamente al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para que se pronuncie sobre la suspensión de la visa del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en el marco de la controversia por el proyecto de infraestructura digital entre Chile y China.

A través de una publicación en la red social X, Jackson replicó una declaración de la embajada china y apuntó directamente al exmandatario, considerando su histórica vinculación con el país asiático. En ese contexto sostuvo que “dadas sus buenas relaciones con el gigante asiático, sería interesante conocer la posición del expresidente Frei Ruiz-Tagle sobre esta insólita intromisión de EE.UU., que evidentemente busca mantener posiciones monopólicas en infraestructura digital y que amenaza nuestra soberanía”.

También te puede interesar:
Futuro ministro de Defensa: el hombre detrás de la empresa del cable chino
Futuro ministro de Defensa: el hombre detrás de la empresa del cable chino
Tras reunión con Judd, subsecretaría de Defensa ingresó solicitud de concesión marítima por cable
Tras reunión con Judd, subsecretaría de Defensa ingresó solicitud de concesión marítima por cable

El también exdiputado hizo referencia al rol que Frei desempeñó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para Asia-Pacífico entre 2014 y abril de 2022, período en el que fortaleció los lazos comerciales y políticos con China.

La embajada de China en Chile, en tanto, defendió el proyecto de conectividad entre ambos países y cuestionó la medida adoptada por Washington, señalando que las sanciones reflejan una “naturaleza hegemónica y despótica” y constituyen una “versión actualizada” de la Doctrina Monroe.

Hasta el momento, Frei Ruiz-Tagle no ha emitido declaraciones respecto de la decisión del gobierno de Donald Trump de suspender la visa del ministro Juan Carlos Muñoz.

Cabe recordar que en diciembre pasado el exmandatario destacó públicamente la continuidad histórica del vínculo entre Chile y China, subrayando que “Chile siempre mantuvo relaciones con China, nunca rompió relaciones”, incluso en períodos de quiebre institucional.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad