Jackson dispara contra Frei por caso visas: “Sería interesante conocer la posición del expresidente”

A través de una publicación en la red social X, Jackson replicó una declaración de la embajada china y apuntó directamente al exmandatario, considerando su histórica vinculación con el país asiático. En ese contexto sostuvo que “dadas sus buenas relaciones con el gigante asiático, sería interesante conocer la posición del expresidente Frei Ruiz-Tagle sobre esta insólita intromisión de EE.UU., que evidentemente busca mantener posiciones monopólicas en infraestructura digital y que amenaza nuestra soberanía”.

El también exdiputado hizo referencia al rol que Frei desempeñó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para Asia-Pacífico entre 2014 y abril de 2022, período en el que fortaleció los lazos comerciales y políticos con China.

La embajada de China en Chile, en tanto, defendió el proyecto de conectividad entre ambos países y cuestionó la medida adoptada por Washington, señalando que las sanciones reflejan una “naturaleza hegemónica y despótica” y constituyen una “versión actualizada” de la Doctrina Monroe.

Hasta el momento, Frei Ruiz-Tagle no ha emitido declaraciones respecto de la decisión del gobierno de Donald Trump de suspender la visa del ministro Juan Carlos Muñoz.

Cabe recordar que en diciembre pasado el exmandatario destacó públicamente la continuidad histórica del vínculo entre Chile y China, subrayando que “Chile siempre mantuvo relaciones con China, nunca rompió relaciones”, incluso en períodos de quiebre institucional.