Kast pide nueva cita con Boric, mientras Alvarado acusa “falta de transparencia” por cable

La tensión por el proyecto de cable submarino entre Chile y China sumó un nuevo capítulo, esta vez entre el gobierno saliente y el entrante. El presidente electo, José Antonio Kast, solicitó una nueva reunión con el Mandatario en ejercicio, Gabriel Boric, a pocos días del cambio de mando, con el objetivo de abordar —junto a parte de su equipo— una serie de materias que considera relevantes antes de asumir.

“Le hemos solicitado y le solicité al presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes”, señaló Kast.

Aunque evitó detallar los puntos específicos, sus declaraciones se producen en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino con China, respecto del cual su equipo aseguró no haber sido informado oportunamente, además de cuestionamientos al estado de las finanzas públicas.

El mandatario electo precisó que espera que en el encuentro participen ministros del actual gabinete, entre ellos el titular del Interior, Álvaro Elizalde; el canciller, Alberto Van Klaveren; el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“Algo hemos conversado en algún momento con el Presidente, de poder tener un encuentro donde pueda asistir, en temas de migración, por ejemplo, el ministro del Interior; donde pueda asistir, en temas internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores; donde pueda asistir, en temas de conectividad y comunicación, el ministro de Transportes y Comunicaciones; y donde pueda asistir el ministro de Hacienda”, afirmó.

“La seguridad pública es importante, el tema de la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante y hoy día hay temas que se van cruzando”, agregó.

Kast sostuvo que el objetivo es despejar dudas antes del traspaso de mando. “Porque ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, indicó.

Acusación de “falta de transparencia”

Las críticas fueron más directas desde el equipo entrante. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusó una “falta de transparencia” por parte de la actual administración.

En conversación con T13 Radio, señaló que no tuvieron información del proyecto hasta que se conoció públicamente. “Creo que no solo hay una falta de deferencia, sino que el gobierno tiene que tener claridad de aquellas cosas que va a tener que decidir un próximo gobierno, y para eso se requiere información fundada y completa”, afirmó.

Alvarado sostuvo que se trata de una iniciativa con implicancias que van más allá de lo técnico. “Son proyectos que no solamente deben evaluarse del punto de vista técnico-económico, sino que tienen una consecuencia geopolítica, una consecuencia en materia de seguridad que requieren otro tipo de miradas, mucho más amplia, con mucho más detalles, y nosotros carecemos de toda esa información”, dijo.

Asimismo, cuestionó que la información se haya ido conociendo de manera fragmentada. “El hecho de que el propio gobierno vaya entregando datos a cuentagotas día a día por diferentes versiones, a través de distintos ministros, hace que este problema se transforme en una crisis política interna y en un problema estratégico para el nuevo gobierno desde el punto de vista que tiene que tomar una decisión”, agregó.

Finalmente, el futuro titular de Interior afirmó que en la reunión bilateral entre el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y su sucesor, Louis De Grange, “no hubo ni una sola mención, ni una sola palabra a este tema”.

“Debería haberla habido. Un mínimo de transparencia de lo que está sucediendo, es lógico que un gobierno entrante tenga esa información”, cerró Alvarado.