Desbordes por Baquedano: “Creo que hay que ir cerrando varias heridas que dejó el estallido”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la postura del Gobierno respecto al retorno de la estatua del general Manuel Baquedano a la plaza homónima, luego de que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobara su reinstalación. El jefe comunal aseguró que desde el Ejecutivo no existiría voluntad para concretar la instalación antes del cambio de mando.

La decisión del CMN fue adoptada por unanimidad durante su sesión ordinaria del miércoles. Tras la reunión, se informó que la Municipalidad de Providencia deberá certificar ante la secretaría técnica que las intervenciones realizadas en el plinto cumplan con las pruebas de resistencia y factibilidad antes de reinstalar la figura ecuestre, de acuerdo con los criterios y plazos establecidos por la normativa chilena.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, valoró la resolución y planteó que trabajan para concretar el retorno del monumento antes del 11 de marzo. En ese contexto sostuvo que “estamos convencidos de que es momento que Chile se reencuentre y qué mejor lugar que hacerlo que aquel que nos encontró durante tantas veces, ese centro de celebración, de alegrías, de victorias como es la plaza Baquedano, con el general Baquedano”, agregando luego que “por tanto, traer de vuelta la escultura ecuestre del general Baquedano al plinto es lo más importante hoy día, es lo más urgente, eso es lo que esperamos hacer antes del 11 de marzo”.

Hoy se cierra el ciclo en donde la violencia intentó ganarle a la democracia #Baquedano pic.twitter.com/E8fyPpImss — Jaime Bellolio Avaria (@jaimebellolio) February 26, 2026

Quien también se refirió a la decisión fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aunque planteó dudas sobre la disposición del Ejecutivo. Según señaló en Radio Pauta, “el gobierno no quiere que se instale (antes del cambio de mando), sería un contrasentido que lo inaugure un Presidente que no quiere devolver la estatua al lugar (…) La coalición del presidente, Apruebo Dignidad, no estaba nunca por cerrar ese ciclo. Ellos hubieran querido profundizar esto”.

En esa línea, el jefe comunal sostuvo que el país debe cerrar las tensiones derivadas del estallido social, afirmando que “creo que que hay que ir cerrando ya varias heridas que quedaron del estallido, lo respecto a la violencia que hubo, de la destrucción que hubo”. Además, aseguró que no ha escuchado señales desde el Ejecutivo a favor del retorno del monumento y señaló que “yo no lo he escuchado jamás (al gobierno) decir me gustaría que esté, al revés, se intentó demorar, demorar, demorar”.

Desbordes añadió que la eventual inauguración del monumento representaría una derrota política para el Gobierno. En ese sentido planteó que reinstalar la estatua sería una “derrota cultural” para el Ejecutivo y sostuvo que “el último resabio de lo que vivimos acaba de suceder en Isla de Pascua con esta derrota vergonzosa que sufre el gobierno con una propuesta burda, sin consensuarla antes con las comunidades, creyéndose todo este movimiento, esta historia de las autonomías, etcétera. Eso acaba de pasar recién hace un mes y medio. Es realmente una derrota vergonzosa de un gobierno que intenta imponer esta mirad