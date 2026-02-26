Gendarmería remueve a cuatro altos cargos tras fuga de reos desde ex Penitenciaria

Gendarmería anunció una serie de medidas tras la fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, entre ellas la remoción del director regional metropolitano y la desvinculación de tres altos cargos del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que “se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación, el día de hoy, de las tres primeras jerarquías del CDP Santiago Sur: el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos”.

Según explicó, el director regional deja su cargo, aunque por ahora no ha sido desvinculado de la institución, mientras que los otros tres funcionarios fueron apartados a contar de este mismo día.

Pérez calificó la fuga como “un hecho gravísimo que nos compromete como institución”, agregando que también obliga a adoptar acciones inmediatas. Más adelante sostuvo que se trata de un episodio “sin precedentes, a lo menos en los últimos 30 años que llevamos de carrera”.

Respecto a la dinámica de la evasión, detalló que “se gesta su planificación desde la Galería 7 con una permanencia de alrededor de tres horas en una zona interna para luego sucesivamente traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública vistiendo un uniforme compatible con el atuendo de gendarmes”.

El director añadió que los internos habrían contado con una “colaboración cuyo origen habrá que determinar” y que estaban “dotados entonces también de una logística para la consecución del objetivo”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció una intervención inmediata del recinto penitenciario. “Vamos a hacer una intervención de la penitenciaría a través de grupos especiales para poder interrumpir también el flujo interno que de alguna manera ayer y hoy día en la mañana se demostró no estaba siendo adecuadamente seguido con los protocolos que se requieren”, señaló.

Asimismo, indicó que desde la mañana los grupos especiales ya se encuentran desplegados en la ex Penitenciaría y que permanecerán en el lugar “hasta que tengamos claridad completa de que los protocolos operativos se están cumpliendo”.