Bailarines y coreógrafos del mundo urbano chileno e internacional se toman el baile en Viña 2026

Sin duda, quienes dan el cuerpo y alma en Festival de Viña del Mar 2026 son sus bailarinas y bailarines. En total, 26 son los dancers que conforman el ballet del certamen este año, liderados por la destacada coreógrafa nacional, Conny Azúa.

Pero, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿Cómo se preparan para lucir su arte en uno de los festivales más grande de Latinoamérica y el mundo? ¿Con quiénes trabajan o han logrado trabajar en sus vidas?

En exclusiva para el El Mostrador, tres de los 26 dancers de Viña 2026, nos cuentan su historia llena de sueños que los ha llevado al estrellato.

Macarena Figueroa en Viña 2026: La maipucina que ha trabajado con Bad Bunny y es coreógrafa de Lucky Brown

Partamos hablando de la coreógrafa de Viña 2026

“La Conny es una gran profesional. La verdad es una coreógrafa súper cercana con sus intérpretes; súper apasionada. Siento que ella nos muestra todos los días que en verdad este era su sueño y estamos siendo parte de un sueño súper importante para ella que es ser coreógrafa. Entonces es un honor trabajar con ella. Nos inunda de esa emoción; de esa pasión; de esas ganas de querer hacerlo todos los días con las mismas ganas. En la Teletón del 2024 trabajé con ella en teatro y después hicimos un cierre con Pailita en La Quinta que fue la Teletón. Después trabajamos juntas con Fran Mayra todo ese verano”.

Es interesante que varios de los dancers de Viña 2026 sean coreógrafos y/o bailarines que están en la escena urbana y también lo refleja un poco la parrilla del Festival estos últimos años. Por ejemplo, este año cierra el certamen Pablo Chill-E y Milo J.

“La verdad que es maravilloso eso. Es una gran responsabilidad. Eso hablaba ayer con mis compañeros. Es una responsabilidad enorme ser parte del ballet, porque el Festival es televisado internacionalmente. (…) Entonces hay muchos ojos encima. Hay ojos por todos lados y siento que es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo cada año es una meta cumplida, porque siempre hay cosas que aprender. Como bailarines nos pone full a prueba, porque bailamos diversos estilos que a lo mejor en el día a día no concurrimos mucho. Eso súper bacán, porque finalmente nos abre esa posibilidad de ser bailarines mucho más versátiles. El trabajo de cámara. Todo ese manejo que se va adquiriendo durante el Festival es algo que en verdad solamente te lo da esta experiencia”.

-¿Eres profesora en los Power Peralta? ¿Con qué artistas internacionales haz colaborado a lo largo de estos años? Cuéntanos…

-Sí. Allí hago clases de reggaetón y coreógrafa como en estilos más new styles; hip-hop. (…) Bueno, hace poco estuve de gira con Chencho Corleone. Estuve primero haciendo las fechas en Chile. Me contactó la coreógrafa que es Karina Ortiz. Ella es la coreógrafa de Bad Bunny. Ella me escribió para unas fechas en Chile primero y ya luego me escribieron también del equipo y ella misma para unas fechas en Bolivia. Eran tres fechas. Así que nada, contenta, porque fue mi primera vez yéndome fuera del país con un artista nacional en gira.

-Mencionaste a Bad Bunny. Haz bailado junto a él también las primeras veces que vino a nuestro país.

-Exacto, sí. Es heavy pensar cómo llegan las cosas igual después de tanto tiempo también. Pero, es bonito finalmente. Nunca pensé que íbamos a tener esa conexión también con Karina.

-Y en cuanto a artistas nacionales, ¿con quién trabajas en la actualidad?

-El 2025 y ya ahora 2026 he estado full trabajando con Lucky Brown. Primero coreografié el Movistar que hizo Jere Klein y Lucky Brown que se llamaba ‘Los Galácticos’. A partir de ese trabajo, seguí trabajando directamente con Lucky, y le he armado los shows. Hemos hecho un montón de fechas a lo largo de Chile. Él aparte de ser un gran artista es una gran persona, así que es un honor para mí trabajar con él.

-Dentro de lo urbano también está la guaracha. ¿Cómo llegaste a ser la coreógrafa de Martínwhite.

-Después de un concierto que él hizo. Yo trabajaba con un equipo. Ahí los chicos me recomendaron para primero el Coliseo y después finalmente cuando ya trabajé directamente con Martínwhite y con su equipo, ellos quisieron seguir trabajando personalmente conmigo.

De Coquimbo a Viña 2026: Marcelo Flores, el coreógrafo de Pailita

Directo desde la Ciudad Jardín y en compañía de su pareja –la bailarina Macarena Figueroa mencionada anteriormente-, Marcelo Flores está cumpliendo uno de más grandes sueños: Por primera vez es parte del ballet del Festival de Viña del Mar 2026. “Nosotros nos conocíamos desde hace tiempo ya jajaja… No nos vas a creer, pero actualmente somos pareja. Los dos trabajamos por fuera como coreógrafos. Esta vez audicionamos juntos para el Festival. Tampoco yo me esperaba que íbamos a quedar los dos. Era un sueño, pero igual era como loco y se logró”.

-Marcelo, ¿esta es tu primera vez en el Festival de Viña del Mar, entonces?

-Primera vez que soy parte del ballet. El año pasado audicioné y no quedé. Ahora audicioné de nuevo y logré quedar. Entonces, siento que es un honor y también conlleva esta responsabilidad que dice Maca de estar a la altura. De estar la altura de lo que se exige en los ensayos; en el poco tiempo que hay. Quizás en la rapidez que hay que tener; en la forma en que hay que solucionar varias cosas; en la atención que hay que poner a la instrucción”.Entonces, son muchas cosas que van más allá de sólo aprenderse una coreografía y bailarlas frente a todo Chile, son otros factores u otras cosas que influyen también. Entonces siento que por eso la responsabilidad de poder hacerlo bien.

-Marcelo eres de Coquimbo y llegaste a Santiago hace 4 años. Tienes 24 años, eres psicólogo de profesión y actualmente el coreógrafo de Pailita, ¿cómo es trabajar con Pailita?

-En verdad, me contactaron cuando yo todavía estaba en Coquimbo. Me avisaron sobre el proyecto y yo avisé que llegaba en dos semanas a Santiago y, que de ahí podía como empezar a trabajar. Llegué, y a las semanas ya empecé y estuve como un año o un par de meses (quizás 8 o 10 meses) como bailarín, como intérprete. Ya después hubo un recambio y ahí quedé yo como coreógrafo de Pailita. Llevo 4 años trabajando con él.

De Venezuela a Chile: Amanda Labarcas

-¿De dónde eres y cómo fue tu inicio en la danza?

-Soy venezolana de la ciudad de Maracaibo. Mis inicios en la danza fueron porque mi tía era la bailarina de la familia. Y ya yo con unos 3, 4 años aproximadamente. Mi mamá me llevaba a la escuela en la academia que abrió mi tía el año que yo nací. Entonces yo ya cuando pude caminar casi que ya estaba bailando. Me formé en la escuela de mi tía y ya cuando tenía unos 13, 14 años, empecé a tomar esto mucho más en serio. Todo eso en Venezuela.

A los 17 años llegué a Chile. Fue una situación país como la que nos llevó a emigrar como familia. Llegando acá yo ya tenía años de experiencia bailando. También bailaba dancehall desde los 14 y 15 años.

-El dance hall es bien importante en la cultura urbana, pues es la cuna: Jamaica. En ese sentido, ¿cómo el dancehall te ha llevado a ser una de las principales bailarinas hoy en día aquí en Chile?

-Siento que en algún momento empecé a buscar los espacios. Tomar clases con coreógrafos importantes que me ayudaran a limpiar mi danza, a darme más presencia escénica, porque obviamente el dancehall es un baile súper libre; súper social. Entonces, empecé a tomar clases con otras personas y sus danzas.

-¿Con qué artistas internacionales has bailado?

-Bueno he bailado con Yaga & Mackie en La Fiebre del Memo, en un 18 septiembre. También estuvimos en la Teletón con Justin Quiles en 2024”.

Estás trabajando con artistas nacionales bien importantes también. Bueno, en cuanto a artistas nacionales he trabajado con Kim Savagge desde el 2022 hasta la actualidad. Participé con Polimá WestCoast en el Festival de Viña del 2023.

-Emblemático con Holanda B-FLY como coreógrafa de Polimá, otra destacada dancer del equipo de Flor de Rap.

-Exactamente.

-Ese fue un hito bien importante, porque creo que el Poli fue el primer urbano chileno que llega a Viña.

-Sí, ahí se marcó un antes y un después (…) También Con Franco El Gorila estoy trabajando desde el 2023 (…) He trabajado con Gino Mella también en los tres Movistar que tuvo y también los coreografió la Holanda. Estuvimos también trabajando en el Festival de Olmue con Cris MJ. A su vez con Movimiento Original que lo coreografiaban Los Monstarz; Con Cestar y Stailok: Wen Bross. Trabajó con Pailita también junto a Marcelo su coreógrafo.

-Amanda, hace poco marcaste un importante hito bien importante en tu carrera como dancers. Tú fuiste la protagonista del último estreno de Young Cister.

-En el Movistar Arena con LCND (La Ciudad Nunca Duerme) fui parte del ballet, pero también me tomaron como personaje principal. Era Young Cister dentro de esta ciudad. De esa fiesta; de esa noche. Como la protagonista todo este de toda esta historia. Y, parte también de los visualizers del álbum. Grabamos como cinco videoclips con escenas diferentes como en una sola semana antes de los Movistar.

-Recapitulemos, esta no es tu primera vez en Viña del Mar.

-No, la primera vez fue en el 2023 cuando bailé con el Poli, bacán.

-¿Y después ya como parte del ballet?

-Después estuve en el 2024 sólo en obertura cuando estaba de coreógrafo Danny Lugo. Y las últimas dos veces he estado acá en el ballet con la Conny. Esta sería mi cuarto Viña.

-¿Qué se siente estar en el escenario más importante?

-Siento que es un sueño cumplido para una niña soñadora que lo veía súper lejano, siendo que yo obviamente soy de otro lado. Estamos bastante retirados Chile y Venezuela. Entonces, llegar acá y tener la oportunidad es bastante mágico e irreal.