Nueva víctima fatal por explosión de camión en Renca: suman 13 fallecidos

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó este sábado el fallecimiento de una nueva persona producto de la explosión de un camión de Gasco, registrada el pasado 19 de febrero en la comuna de Renca, Región Metropolitana. Con esta actualización, el número total de víctimas fatales por el accidente ocurrido en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez ascendió a 13.

A través de un comunicado oficial, el organismo detalló que el paciente falleció mientras recibía atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS debido a la gravedad de sus heridas.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS”, explicaron.

La entidad añadió sus condolencias a los cercanos de la víctima: “En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida”.

En cuanto al estado de las otras personas afectadas, el informe detalla que ocho de ellas continúan hospitalizadas. “Cuatro de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que el resto de los pacientes se encuentran en cuidados intermedios”, precisó la Subsecretaría.

Los pacientes se encuentran distribuidos en tres centros asistenciales: tres en la Mutual de Seguridad, tres en el Hospital del Trabajador (ACHS) y dos en la Clínica Indisa, donde siguen bajo tratamiento y monitoreo permanente.