Presidente Boric insiste con Sala Cuna Universal y pide a la oposición “no hacer un gallito”

El Presidente Gabriel Boric anunció que repondrá en tabla el proyecto de Sala Cuna Universal para reactivar su discusión en el Congreso, en la antesala del retorno legislativo tras el receso de verano.

A través de X, el Mandatario afirmó que el Ejecutivo realizará “un último esfuerzo” para sacar adelante la iniciativa, presentando una propuesta “técnicamente consensuada” que permita viabilizar su aprobación.

Boric pidió a la oposición no transformar el debate en una confrontación política. “Le pido encarecidamente que no vea en esto un gallito con el Gobierno, sino un avance para Chile, en especial para las mujeres”, señaló, subrayando que la continuidad del trámite depende de que la comisión de Educación sesione.

El llamado se produce luego de que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, emplazara a la oposición a transparentar sus reparos. “¿No les gusta alguna parte del proyecto? Háganos una contrapropuesta”, sostuvo el viernes, acusando que hasta ahora la respuesta ha sido “no, no y no”.

Orellana también planteó la posibilidad de convocar equipos técnicos para revisar cifras y ajustes, insistiendo en que la iniciativa —que ha tenido distintas formulaciones desde 1997— debe avanzar con celeridad.

El regreso del Congreso este lunes 2 de marzo abre semanas decisivas para el Ejecutivo, que busca definir el destino de dos de sus reformas emblemáticas: la Sala Cuna Universal y el nuevo esquema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

La ofensiva del Gobierno apunta a reactivar un proyecto que, a juicio de La Moneda, constituye un pilar en la agenda de equidad de género y corresponsabilidad laboral, en medio de un escenario legislativo complejo y de tensiones entre oficialismo y oposición.