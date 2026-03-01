Yasna Provoste (DC): Gabriel Boric deja imagen de un gobierno “improvisador” y “poco efectivo”

A pocos días del término del periodo presidencial, la senadora Yasna Provoste (DC) realizó un duro balance de la administración de Gabriel Boric, afirmando la existencia de un “problema de origen” no resulto: la excandidata presidencial sostuvo que “la derrota tan contundente en el plebiscito de 2022 condicionó o limitó el diseño original con que él y su círculo más íntimo instalaron su gobierno”.

En entrevista con El Mercurio, la parlamentaria evaluó el derrotero del Ejecutivo: “Sus siguientes tres años fueron un intento por administrar esa derrota inicial, haciendo cambios en la configuración del Gobierno, pero ya sin fuerza para converger, para liderar una alianza con un programa sólido, con una gestión eficaz”.

“No tuvo un proyecto país claro que contara con apoyo mayoritario en la ciudadanía y más bien fue a hacerse cargo de crisis que tal vez no estaban en su agenda inicial”, añadió

La legisladora aseguró que, si bien valora parte de la agenda legislativa alcanzada por La Moneda ―”reforma de pensiones, ley de 40 horas, y también que se continuara con leyes que venían tramitándose desde antes, como la ley TEA o el royalty”, además del control de la inflación―, “me quedo con una imagen: un gobierno improvisador, poco efectivo y poco transparente, muy expuesto a sus propios autogoles”.

Consultada por dichos autogoles, mencionó una serie de polémicas: el frustrado viaje de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui; la iniciativa “Gas para Chile”, coordinada por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; la compra venta de la casa del expresidente Salvador Allende -que terminó costándole el cargo a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende (PS)-, entre otras.

A ello sumó la agenda descentralizadora. “Fue claramente un gran pendiente. Es como que Chile terminara entre la Alameda y Vicuña Mackenna. Esa falta de mirada de lo que pasa en las regiones es una de las grandes sombras: nulo avance en descentralización. Y junto con eso, educación: son sabores amargos que deja este gobierno“. fustigó.

Próximo gobierno y futuro de la DC

“Fue un gobierno de mucha improvisación, donde la gestión fue su principal debilidad. La derrota del plebiscito condicionó mucho, y fue un gobierno poco efectivo (…) Todo eso lo supo capitalizar bastante bien la oposición“, lamentó también Provoste.

En esa línea, y en relación con el futuro gobierno de José Antonio Kast, Provoste señaló que “Chile requiere acuerdos para impulsar una estrategia de desarrollo que no cambie con cada gobierno: una política de Estado, como lo fue la apertura comercial. Y en eso tengo toda la disposición a contribuir”. Sobre el gabinete entrante, indicó que “hay equipos que conocen el aparato público y otros con disposición a avanzar; al parecer, las conversaciones con autoridades actuales han sido positivas”.

Asimismo, llamó a su sector a ser “una oposición más seria, más flexible al futuro gobierno, conjugando urgencias con cautela respecto de derechos sociales y principios democráticos”. Respecto del rol de la Democracia Cristiana en la administración Kast, Provoste, aclarando que lo sostiene a título personal, afirmó que la tienda estará en la oposición, “trabajando por una convergencia amplia del progresismo, desde la centroizquierda, con vocación de aportar al desarrollo del país”.

“El trabajo debe hacerse sin prejuicios ni vetos, pero con definiciones nítidas y valores compartidos. Con todos los que quieran trabajar en un proyecto nacional serio, estratégico, que no se agote en la coyuntura. No creo en proyectos preocupados de los likes: la política es seria o no es nada”, sentenció.