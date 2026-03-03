Contraloría detecta más de 12 mil licencias médicas irregulares en Hospital de Concepción

Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la emisión y control de licencias médicas en el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, en la región del Biobío. El informe, estableció que durante 2023 y 2024, se emitieron más de 12 mil licencias irregulares, también se detectó a médicos con reposo total extendiendo permisos a terceros y a exfuncionario que seguían en el sistema.

Según el informe de la Contraloría Regional del Biobío, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 se emitieron más de 12.347 licencias médicas electrónicas sin que existiera un registro clínico que acreditara una atención que justificara su otorgamiento. También se detectó que se emitieron licencias entre colegas sin que dicha atención haya quedado registrada en una respectiva ficha clínica.

El reporte también detectó que 8.126 licencias fueron extendidas por profesionales que ya no trabajaban en el establecimiento, quienes utilizaron la cuenta institucional del hospital en el sistema Medipass. A esto se suma que 65 médicos emitieron más de 1.200 licencias mientras ellos mismos se encontraban con reposo laboral.

Además, la auditoría advirtió deficiencias en los sistemas internos. El sistema clínico informatizado (Sinetsur) no cuenta con un campo estructurado que permita dejar constancia formal de la emisión de licencias durante la atención, lo que dificulta la trazabilidad y el control.

En materia financiera, el informe reveló que el hospital solo ha recuperado $1.509.021 de un total de $134.819.496 correspondientes a licencias rechazadas entre 2023 y 2024. También se constató que el sistema de recursos humanos mantiene 42.285 licencias en estado “pendiente”, pese a que miles ya aparecen como aprobadas o rechazadas en la Superintendencia de Seguridad Social.

Frente a estos antecedentes, el recinto deberá iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades y presentar, en un plazo de seis meses, un plan de trabajo para corregir los procesos, actualizar los registros y gestionar la recuperación de recursos.

“Es importante señalar que se han instruido los tres sumarios que Contraloría ha pedido. Esos sumarios están en curso, notificados y ejecutándose”, afirmó el doctor Cristian Fuentes, director médico subrogante del Hospital Guillermo Grant Benavente.