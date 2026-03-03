Incendio en planta de CMPC en Puente Alto obliga a evacuación: empresa descarta material tóxico

Un incendio se declaró durante esta tarde en la planta Papeles Cordillera, perteneciente a la empresa CMPC, ubicada en Avenida Eyzaguirre con Nonato Coo, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. El siniestro genera a estas horas una densa columna de humo visible desde diversos puntos de la capital, lo que alertó a vecinos y transeúntes del sector suroriente.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se habría iniciado en la zona posterior del complejo industrial, específicamente en un área destinada al acopio de papel y cartón para reciclaje, propagándose rápidamente debido a la carga combustible presente.

Ante la emergencia, Bomberos desplegó múltiples compañías, carros bomba y personal especializado para contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran otras áreas de la planta o infraestructuras colindantes.

Producto del trabajo de los voluntarios, se registró una restricción de tránsito en Avenida Eyzaguirre entre Nonato Coo y calle Tomé, según informó TransporteInforma.

Actualización (19:45). Restricción de tránsito en Av. Eyzaguirre entre Nonato Coo y calle Tomé, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural interior empresa. Equipos de emergencia en el lugar. Opte por alternativas alejado de este perímetro #PuenteAlto https://t.co/282goKYzpc pic.twitter.com/2eIrK1QR43 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 3, 2026

En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó una evacuación preventiva mediante mensajería SAE para el asentamiento Pie Andino, ubicado en las calles Eyzaguirre y Pie Andino. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni evacuaciones obligatorias adicionales.

A través de un comunicado, CMPC confirmó que el incendio se produjo en el sector de acopio de materiales reciclables y que, una vez detectada la situación, sus brigadas internas de emergencia dieron la primera respuesta, activando los protocolos de seguridad y realizando labores iniciales de control. La empresa subrayó que en la zona afectada “no existe material tóxico ni químico que pueda afectar a las personas“, y precisó que no hay trabajadores ni vecinos con complicaciones de salud.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, ante la presencia de humo en suspensión, emitió recomendaciones para los residentes del sector: mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades físicas al aire libre; cubrir nariz y boca con un paño húmedo en caso de exposición; y prestar especial atención a grupos de riesgo como embarazadas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.