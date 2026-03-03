Publicidad
Incendio en planta de CMPC en Puente Alto obliga a evacuación: empresa descarta material tóxico PAÍS Créditos imagen: @reddeemergencia en X

Incendio en planta de CMPC en Puente Alto obliga a evacuación: empresa descarta material tóxico

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El siniestro se originó en un sector de acopio de papel reciclado. Según reporta la empresa, no hay lesionados ni materiales tóxicos en el secotr. Senapred activó alerta SAE y ordenó evacuación preventiva para el asentamiento Pie Andino, ubicado en las calles Eyzaguirre y Pie Andino

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un incendio de gran magnitud afectó durante la tarde de este martes a la planta Papeles Cordillera de CMPC en Puente Alto, Región Metropolitana. El siniestro se originó en un sector de acopio de papel y cartón para reciclaje, propagándose rápidamente y generando una densa columna de humo visible en la capital. Senapred activó una evacuación preventiva mediante alerta SAE para el asentamiento Pie Andino. La empresa CMPC confirmó que no hay personas lesionadas ni materiales tóxicos o químicos en el área afectada, y que sus brigadas internas respondieron inicialmente.
Un incendio se declaró durante esta tarde en la planta Papeles Cordillera, perteneciente a la empresa CMPC, ubicada en Avenida Eyzaguirre con Nonato Coo, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. El siniestro genera a estas horas una densa columna de humo visible desde diversos puntos de la capital, lo que alertó a vecinos y transeúntes del sector suroriente.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se habría iniciado en la zona posterior del complejo industrial, específicamente en un área destinada al acopio de papel y cartón para reciclaje, propagándose rápidamente debido a la carga combustible presente.

Ante la emergencia, Bomberos desplegó múltiples compañías, carros bomba y personal especializado para contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran otras áreas de la planta o infraestructuras colindantes.

Producto del trabajo de los voluntarios, se registró una restricción de tránsito en Avenida Eyzaguirre entre Nonato Coo y calle Tomé, según informó TransporteInforma.

En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó una evacuación preventiva mediante mensajería SAE para el asentamiento Pie Andino, ubicado en las calles Eyzaguirre y Pie Andino. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni evacuaciones obligatorias adicionales.

A través de un comunicado, CMPC confirmó que el incendio se produjo en el sector de acopio de materiales reciclables y que, una vez detectada la situación, sus brigadas internas de emergencia dieron la primera respuesta, activando los protocolos de seguridad y realizando labores iniciales de control. La empresa subrayó que en la zona afectada “no existe material tóxico ni químico que pueda afectar a las personas“, y precisó que no hay trabajadores ni vecinos con complicaciones de salud.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, ante la presencia de humo en suspensión, emitió recomendaciones para los residentes del sector: mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades físicas al aire libre; cubrir nariz y boca con un paño húmedo en caso de exposición; y prestar especial atención a grupos de riesgo como embarazadas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

