Administrador municipal de Ñuñoa presenta renuncia tras polémica sobre condena por conducir ebrio

Tomás Fuentes presentó su renuncia como administrador municipal de la Ñuñoa, luego de la controversia generada por una condena en su contra por conducir en estado de ebriedad y por no haber cumplido una suspensión del cargo público establecida en la sentencia. La salida fue confirmada por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien sostuvo que la decisión fue “generosa” y criticó lo que calificó como un intento de destitución impulsado por concejales.

“Ha renunciado don Tomás Fuentes al cargo de administrador municipal con la fecha del día de ayer. También con el dolor de mi alma vi las intenciones de removerlo de su cargo, estamos replicando las malas prácticas del Congreso con las acusaciones constitucionales, pero él ha tomado una decisión generosa“, informó el alcalde de Sebastián Sichel.

“Estaba haciendo una tremenda pega, pregúntenle a los vecinos, pero lamentablemente a veces la política le gana a la racionalidad. Ni él ni yo queremos exponerlo a la frivolidad de empezar a jugar en un concejo municipal, que es a lo que juega el Congreso”, añadió.

La polémica se desató tras la publicación de antecedentes que revelaron que Fuentes fue condenado en marzo de 2025 a 41 días de prisión —pena que fue sustituida por remisión condicional— y a la suspensión del ejercicio de su cargo por el mismo período, luego de ser sorprendido conduciendo con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre. La sentencia quedó ejecutoriada al 31 de ese mismo mes.

Pese a ello, el entonces administrador municipal continuó desempeñando sus funciones y percibiendo su remuneración de manera íntegra, lo que motivó cuestionamientos sobre el cumplimiento de la sanción judicial.

En este contexto, cinco concejales solicitaron convocar a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal para votar su eventual remoción. Además, anunciaron que pondrán los antecedentes a disposición del Ministerio Público y presentarán una denuncia ante la Contraloría, argumentando que podría existir desacato a una resolución judicial.

Durante el concejo de este miércoles, Sichel afirmó que el municipio no había sido notificado formalmente por la Contraloría respecto de la aplicación de la sanción.

“El oficio llegó a la Contraloría y todavía no ha sido reenviado al municipio para que se aplique la suspensión”, explicó. Agregó que no pesa sobre Fuentes ninguna inhabilidad vigente y que se instruyó una investigación sumaria para esclarecer si correspondía informar la situación.

En paralelo, el jefe comunal anunció ajustes en su equipo: el jefe de gabinete, Juan Pablo Camiroaga, dejará el cargo para asumir funciones con el delegado presidencial; quién será reemplazado por Ignacio Pinto, actual director de comunicaciones. Asimismo, Clara Tapia se integrará al Ministerio de Medio Ambiente.