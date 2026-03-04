Maite Orsini niega haber entregado vaper a menor y anuncia que tomará acciones legales

La diputada Maite Orsini negó las acusaciones difundidas por un reportaje de T13 que aseguró que habría sido rechazada como familia de acogida de una adolescente vinculada al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, luego de que se detectaran irregularidades como la suspensión de visitas, un retiro no autorizado desde el colegio y la supuesta entrega de un vaper de marihuana.

Según la publicación, los documentos de Mejor Niñez darían cuenta de que en febrero de 2023 la parlamentaria no habría asistido a visitas acordadas con la adolescente, pese a que se había establecido un régimen de encuentros semanales para evaluar una eventual ampliación del vínculo

El reportaje también indicó que la diputada habría enviado a su expareja a retirar a la menor desde el establecimiento educacional sin autorización formal, además de entregarle dinero. En otro episodio consignado, la adolescente habría sido sorprendida en una residencia consumiendo THC mediante un vaporizador y habría señalado que el dispositivo se lo habría facilitado su “tía Maite”.

Tras el reportaje, Orsini subió un comunicado a su cuenta de Instagram, afirmando que “nunca he postulado al programa de familias de acogida, por lo que es incorrecto afirmar que una postulación haya sido rechazada”. La legisladora sostuvo que su vínculo es de “tercera significativa”, figura contemplada en el sistema de protección, y que según afirmó, lo mantiene vigente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maite Orsini Pascal (@maiteorsini)

“Durante años he resguardado con absoluta reserva el vínculo que mantengo con ella por convicción ética y por mandato legal. La he acompañado, cuidado y querido como a una hija, priorizando siempre su tranquilidad y su desarrollo integral”, expresó.

La diputada también cuestionó la difusión de antecedentes vinculados a medidas de protección, recordando que son de carácter reservado por ley. En esa línea, anunció que ejercerá acciones legales para determinar responsabilidades por la filtración y para resguardar los derechos de la adolescente.