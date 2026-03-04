Monitor de liderazgos Datavoz: Kast y Boric lideran menciones positivas y Boric y Kast las negativas

El Presidente electo José Antonio Kast encabeza las menciones espontáneas de liderazgo político positivo en el Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz correspondiente a febrero de 2026, mientras que el Presidente Gabriel Boric vuelve a liderar el ranking de menciones negativas, en medio de un clima marcado por cuestionamientos a la confianza en las principales figuras políticas.

Según el estudio, Kast alcanza un 34% de menciones positivas, lo que representa una caída frente al 46% registrado en enero. Esta baja también se refleja en su evaluación neta, que disminuye desde +20% a +10%. Entre los atributos positivos asociados a su liderazgo destacan la “valentía y firmeza”, la “proactividad y eficiencia” y el “liderazgo y carisma”.

Sin embargo, la figura del Presidente electo también concentra críticas persistentes. Entre los atributos negativos asociados a su liderazgo aparecen “mentira y falsedad”, “fanatismo y extremismo”, “corrupción” y “violencia y discriminación”, elementos que se repiten a lo largo de la serie de mediciones del monitor.

En contraste, en el oficialismo el presidente Gabriel Boric lidera nuevamente el ranking de menciones negativas con 35,1%, manteniéndose por segundo mes consecutivo en esa posición. Las críticas hacia su liderazgo se concentran principalmente en atributos como “mentira y falsedad” e “ineptitud e incompetencia”.

Los resultados se conocen además en medio de un clima político tensionado por acusaciones cruzadas de falta de transparencia entre el gobierno saliente y el presidente electo durante el proceso de transición presidencial.

En ese contexto, la socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela, explicó que “uno de los elementos más llamativos de esta medición es que tanto en el caso de José Antonio Kast como de Gabriel Boric aparecen con fuerza atributos negativos vinculados a la desconfianza, como ‘mentira’ o ‘falta de verdad’”, lo que —agregó— “sugiere que más allá de las diferencias políticas existe una percepción ciudadana más amplia de crisis de confianza en el liderazgo político”.

Valenzuela añadió que “la pregunta que queda abierta es cuál será el rol de los propios líderes políticos para reconstruir esa confianza, porque episodios de tensión o desconfianza como los que hemos visto estos días en la transición presidencial no ayudan en nada a revertir esa percepción”.

El monitor también muestra cambios en los liderazgos recordados por la ciudadanía. En esta medición salieron del top ten Jeannette Jara, Eduardo Frei y Franco Parisi, mientras que ingresaron el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje; la futura ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini; y el actual ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Entre estas incorporaciones destaca Poduje, quien registra 3,92% de menciones positivas y se ubica en el séptimo lugar del ranking.

Para el director en Tendencias Sociales de Datavoz, Jorge Fábrega, estas irrupciones suelen anticipar cambios en la visibilidad política. En ese sentido, explicó que “las menciones espontáneas son una señal temprana de visibilidad política. Si un nombre llega al top de menciones y permanecen allí ha logrado entrar en la conversación pública”, agregando que “ya estamos viendo cómo el cambio de autoridades es anticipada por el Monitor y, con las próximas dos ediciones del Monitor a la vista, ya tendremos clara la película sobre cómo es percibida la instalación de las nuevas autoridades”.

El informe también identifica liderazgos con presencia simultánea en menciones positivas y negativas. Es el caso de Mara Sedini, futura vocera de gobierno, quien aparece con 2,36% de menciones positivas y 3,49% negativas, reflejando una alta exposición pública.

Asimismo, el monitor confirma la presencia estable de figuras como Tomás Vodanovic y Johannes Kaiser en el ranking positivo, mientras que este último también figura en el listado negativo, evidenciando su alta visibilidad en el debate público.

Otro dato relevante es que Johannes Kaiser y Camila Vallejo presentan cifras similares en el ranking positivo, con 11,76% y 11,52% de menciones respectivamente, lo que refleja la presencia de liderazgos fuertes en distintos sectores del espectro político.

El Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz se realiza mensualmente desde junio de 2023 y se basa en preguntas abiertas que permiten mencionar espontáneamente hasta tres figuras consideradas liderazgos positivos y tres negativos. La medición de febrero se efectuó entre el 16 y el 24 de febrero de 2026, sobre una muestra de 1.086 entrevistas online a personas mayores de 18 años en Chile.