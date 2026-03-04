Pablo Ortúzar y tenso cambio de mando: “Malas noticias respecto de cómo se vienen estos cuatro años”

El antropólogo y doctor en Teoría Política, Pablo Ortúzar, analizó la tensión generada en la antesala del cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, tras la abrupta reunión en La Moneda que se extendió por 22 minutos y terminó en medio de acusaciones cruzadas por el proyecto de cable submarino con China.

En entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler, el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad señaló que el episodio refleja un cambio en la dinámica política entre gobierno y oposición. “No hay memoria de una cuestión tan tensa”, afirmó respecto del proceso de transición presidencial.

Ortúzar planteó que el enfrentamiento evidencia estilos políticos más confrontacionales que los observados en etapas anteriores. “Ayer vimos a los dos magos sacar los trucos del sombrero”, dijo, agregando que se trata de “estilos políticos confrontacionales que no están sostenidos tanto en el fair play”.

Según el analista, el episodio se originó en una combinación de factores que incluyeron declaraciones previas del Presidente y la reacción del mandatario electo. A su juicio, ambas partes adoptaron estrategias políticas que intensificaron la confrontación pública.

En ese contexto, sostuvo que el episodio anticipa una relación política marcada por tensiones entre el oficialismo saliente y el nuevo gobierno. “Aquí hay malas noticias respecto de cómo se vienen estos cuatro años”, afirmó, aludiendo al escenario que se abriría con el Frente Amplio en la oposición y el Partido Republicano encabezando el Ejecutivo.

El académico agregó que las distintas versiones sobre lo ocurrido alimentan la polarización del debate político. En ese marco, indicó que las interpretaciones dependerán de la posición política desde la cual se analicen los hechos, mientras que el conflicto evidencia una forma de interacción más confrontacional entre los actores políticos.