Lío del cable chino enreda a los futuros ministros de Kast, Claudio Alvarado y Mara Sedini

En los círculos republicanos comenzó a surgir cierta incomodidad con el tema del cable chino. Según explican, mientras el Presidente electo, José Antonio Kast, condujo “muy bien” el asunto y las explicaciones “sobre la deficiente información que se le entregó” desde el Gobierno, dos de sus ministros del Comité Político se enredaron en el mensaje o quedaron a contrapié: el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y la vocera del próximo Gobierno, Mara Sedini.

Primero el martes, declaraciones cruzadas dejaron en una posición incómoda al futuro ministro Claudio Alvarado, después que el Presidente electo, José Antonio Kast, confirmara haber recibido una somera información sobre el “cable chino” por parte del Mandatario Gabriel Boric, contradiciendo la negativa tajante que su propio jefe de gabinete había sostenido públicamente.

El hecho que ha sido comentado en sectores del futuro oficialismo es el modo en que Alvarado aseguró, de manera “taxativa” y “tajante”, que el Presidente electo “no fue informado” y “no tenía conocimiento alguno” sobre la polémica del cable submarino.

El futuro titular de Interior incluso refutó directamente las palabras de Boric –quien afirmaba haber entregado los datos semanas antes–, sosteniendo que en las conversaciones entre ambos líderes “no se le manifestó este tipo de situación” y que el equipo entrante solo se enteró a través de los medios de comunicación.

Sin embargo, el escenario cambió apenas 24 horas después, cuando el propio José Antonio Kast admitió que el 18 de febrero mantuvo una conversación telefónica con el Presidente Boric. Según el relato del Mandatario electo, en dicha llamada Boric le “esboza” una situación compleja relacionada con el proyecto y las presiones provenientes del Gobierno de Estados Unidos.

Esa precisión por parte de Kast dejó a Alvarado en una situación de debilidad, a juicio de algunos representantes de la derecha.

De hecho, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, no tardó en señalar que el reconocimiento del Presidente electo terminó dándole la razón a Gabriel Boric. Desde el entorno de Alvarado se ha intentado aplacar la controversia, argumentando que no existe una contradicción real por la deficiente información del punto.

Este enredo comunicacional generó cierta presión sobre el futuro ministro del Interior, quien tendrá la responsabilidad de la conducción política y la coordinación del gabinete una vez que arribe a La Moneda.

“Nos estamos fijando en detalles pequeños, que quién contestó o no le contestó”

Otra situación similar afectó este miércoles a la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, que tampoco dejó satisfechos a representantes del sector.

En una entrevista de este miércoles en Radio Duna, la portavoz de la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, y futura ministra de la Secretaría General de Gobierno, se enredó con la maraña del cable chino cuando se le consultó por la jornada del 20 de febrero y los llamados.

Ese día, por la mañana, el Departamento de Estado de EE.UU. informó en su página web de “medidas para imponer restricciones de visado a tres funcionarios del Gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron (…) actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional”.

Como se conoce, el mismo día 20 de febrero, en una hora no precisada, Boric realizó reiteradas llamadas su sucesor, que J. A. Kast reconoce provenían de “un número desconocido”, sin tener ningún mensaje de WhatsApp de Boric para identificarse.

Con ese contexto, en Radio Duna ocurre uno de los puntos de mayor fricción en la entrevista, cuando los periodistas le preguntan a Mara Sedini por qué Kast no atendió las llamadas del Presidente Boric, a pesar de que su equipo cercano fue alertado.

Sedini explicó que Kast no contestó porque el Mandatario llamó desde un número desconocido y afirmó que “los presidentes no andan contestando el teléfono” a números que no tienen registrados.

El enredo –y cierta contradicción– surgió cuando la periodista Mónica Pérez reveló tener nombres, apellidos y registros de WhatsApp que demuestran que tres miembros del equipo de Kast –Catalina Ugarte, jefa de gabinete; Cristián Valenzuela, jefe de asesores, y María Paz Fadel, jefa de prensa– fueron contactados por sus pares de La Moneda para avisarles que era el Presidente quien llamaba.

A pesar de la información de mensajes expuesta, Sedini insistió en que el Presidente electo “nunca se enteró” de que Boric intentaba comunicarse con él.

Y afirmó: “El Presidente electo dio sus declaraciones ayer, no recibió la información de que lo estaba llamando el Presidente Boric y no contesta números que no conoce. Y ese es el caso de muchas personas, los presidentes no andan contestando el teléfono. (…) El Presidente electo fue claro en esas declaraciones ayer, pero más allá, el tema del cable viene de mucho antes. Este es un drama que no es de una llamada telefónica, no es algo que se resuelve así, ‘oye, te llamé, no me contestaste, entonces el drama se acabó’”.

Y agregó: “Es que nos estamos fijando en detalles pequeños, que quién le contestó o no le contestó el teléfono, que yo creo que achican o le quitan la importancia real a lo que ella está discutiendo. Frente a algo que viene pasando desde noviembre del 2025, que tiene implicancia en cuanto a nuestras telecomunicaciones, en cuanto a nuestra geopolítica, a nuestra soberanía, a nuestras relaciones comerciales con dos grandes potencias”.

Sus palabras no fueron bien evaluadas en un sector de los republicanos, ya que advierten que “pudo manejarse mejor al verse acorralada por estos detalles”.

Algunos en el sector interpretan que sus declaraciones implicarían que una parte del círculo de hierro del Presidente electo (Ugarte, Valenzuela y Fadel) recibió la alerta del Palacio de La Moneda y optó por no informarle a J. A. Kast, o bien que Sedini está omitiendo detalles incómodos sobre la fluidez de esa comunicación.