Primer informe sobre femicidas en Chile: 74,2% de los victimarios tenía antecedentes penales

La Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer el primer informe oficial que caracteriza a los autores de femicidios consumados en el país. El análisis, elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) junto a la Mesa Interinstitucional de Femicidios, examinó 62 casos registrados durante 2024 y el primer semestre de 2025, identificando que el 74,2% de los autores registraba antecedentes penales, además de patrones etarios, territoriales y penales de los victimarios.

El estudio establece que los agresores tenían en promedio 41 años, cuatro más que las víctimas (37). El grupo más numeroso corresponde a hombres entre 30 y 39 años (34,8%), seguido por los tramos de 40 a 49 años y 50 años o más, ambos con 19,7%. Solo dos casos (3%) involucraron a menores de edad. En cinco situaciones no se logró determinar la edad del autor.

En el plano territorial, el 81,8% de los femicidios ocurrió en la misma comuna donde residía el victimario, lo que refuerza el carácter íntimo y relacional de este tipo de crímenes.

En cuanto a los antecedentes judiciales, el informe señala que el 74,2% de los victimarios, 49 de los 62 casos analizados, registraba antecedentes penales por algún tipo de delito previo al femicidio. Además, el 71,2% había sido detenido anteriormente y más de la mitad (53%) había ingresado al menos una vez a recintos penitenciarios. El documento detalla que uno de cada cuatro acumulaba más de cinco detenciones antes de cometer el crimen.

Sin embargo, al observar específicamente la violencia intrafamiliar (VIF), las cifras disminuyen de manera significativa: solo el 27,3% presentaba antecedentes por este tipo de hechos y apenas el 6,1% contaba con condenas previas. El informe advierte que esta brecha limita la capacidad preventiva del sistema, que depende en gran medida de la denuncia formal para activar medidas de protección.

En cuanto a la situación judicial posterior al crimen, el 60,6% de los autores se encuentra imputado y el 59,1% cumple prisión preventiva. Un 15,2% falleció tras el femicidio, en su mayoría por suicidio.

Las autoridades señalaron que el objetivo del informe es fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia y avanzar hacia estrategias de prevención temprana, especialmente en hombres con historial delictual general, aún cuando no registren denuncias previas por violencia intrafamiliar.