Ministra Vallejo y Jara en la mira de Contraloría por mal uso de auto fiscal y por omitir lobby

Una investigación especial de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el uso de vehículos fiscales y en el registro de audiencias de lobby en distintas carteras del Gobierno, involucrando entre otras autoridades a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, y a la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Según radio Bío Bío, el informe N°643, de 107 páginas, revisó el período entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024 tras una denuncia presentada por los diputados UDI Felipe Donoso y Flor Weisse. La fiscalización incluyó el análisis de las bitácoras de vehículos asignados a once autoridades ministeriales y el cruce de sus agendas con los registros públicos de la Ley del Lobby.

Entre los principales hallazgos, el organismo fiscalizador estableció que la ministra Vallejo utilizó un vehículo institucional el 4 de junio de 2023 y el 19 de abril de 2024 para trasladarse al teatro Coliseo, en Santiago, con el fin de asistir al aniversario número 111 del Partido Comunista y al aniversario número 91 del Partido Socialista.

La Contraloría recordó que existe una prohibición absoluta de usar vehículos estatales para fines particulares o ajenos al servicio, incluidos eventos de carácter político contingente. En ese contexto, señaló que los funcionarios públicos están impedidos de participar en actividades partidistas utilizando bienes destinados a la repartición.

En el caso de Jeannette Jara, el informe concluyó que sostuvo al menos siete reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby. Entre ellas se mencionan encuentros con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con Marta Lagos, con Cristóbal Huneuss y con representantes de organizaciones sindicales.

El documento también detectó situaciones similares en otras carteras. En el Ministerio de Minería se identificaron trece reuniones de la entonces ministra Marcela Hernando que no fueron registradas en la plataforma, además de tres actividades de la subsecretaria Suina Chahuán que tampoco fueron informadas.

Respecto al uso de vehículos fiscales, la Contraloría cuestionó además traslados de Vallejo a direcciones particulares en Las Condes durante 2023. La Subsecretaría General de Gobierno justificó esos desplazamientos como visitas médicas impostergables, pero el organismo indicó que no se presentaron antecedentes que acreditaran un fin institucional.

La investigación también detectó deficiencias generalizadas en el registro de las bitácoras de vehículos fiscales en diversas subsecretarías. Según el informe, en muchos casos faltaban datos como la identificación del conductor, la descripción completa del recorrido o la dirección exacta de destino.

Finalmente, la Contraloría precisó que no tiene competencia para perseguir responsabilidades administrativas de ministros de Estado, por lo que remitió los antecedentes a la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, instruyó a las subsecretarías involucradas adoptar medidas para mejorar el control del uso de vehículos fiscales y asegurar el registro de todas las audiencias de lobby en la plataforma oficial.