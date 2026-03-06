Jaime Quintana por proyecto de conmutación de penas: “Hubo instrucción para muchos senadores”

El avance en el Senado del proyecto de cumplimiento alternativo de penas generó fuerte reacción política. Para el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, “en este proyecto estuvo la figura del presidente electo”, señalando que existió una instrucción para que parlamentarios de derecha votaran a favor.

La votación del pasado miércoles en el Senado, que aprobó en general la iniciativa por 23 votos frente a 22, abriría la posibilidad de beneficiar inicialmente a cerca de 370 condenados por causas de derechos humanos y a otros 365 reclusos por delitos graves, entre ellos homicidios, secuestros y crímenes sexuales.

En conversación con Radio Duna, Quintana lamentó que la medida avanzara en esta fase inicial del Congreso y aseguró que algunos parlamentarios “ni siquiera intervinieron en este debate, sabiendo los riesgos que esto tiene”. Según el senador, “naturalmente él (Kast) estuvo detrás de esta votación, impulsó y empujó a algunos parlamentarios de la derecha a que sacara esta discusión ahora, en este periodo, pero eso es muy preocupante”. Además, agregó: “uno puede imaginar cómo viene” el próximo gobierno.

El presidente del PPD enfatizó que este proyecto es “un tema muy delicado, una vergüenza, diría yo, para el Parlamento, para los senadores que estamos por irnos”, y afirmó que “la idea del gobierno de emergencia se cae cuando se privilegia dar la señal a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, que nunca buscaron colaborar para la búsqueda de justicia y para encontrar el paradero de los detenidos desaparecidos”.

Asimismo, Quintana advirtió sobre los posibles efectos de la iniciativa: “Cuando se habla de que este es el gobierno preocupado en la seguridad, bueno, concretamente, si esto se llegara a aprobar, podrían quedar en libertad criminales, pedófilos, violadores y narcotraficantes, además de los condenados por delitos de lesa humanidad”.