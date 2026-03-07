Primera señal: José Antonio Kast se cuadra con embajador Brandon Judd en EEUU

En un gesto claro de alineación con Estados Unidos, el presidente electo, José Antonio Kast, respaldó públicamente al embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, en medio de la tensión por el proyecto de cable submarino chino. Kast, en su visita a Miami para participar en la cumbre “Escudo de las Américas”, insistió en dar por cerrada la polémica con el presidente saliente, Gabriel Boric.

Este escándalo diplomático involucró sanciones a funcionarios chilenos, como el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Kast, con su postura, cerró el tema y señaló que su gobierno tomará un rumbo diferente al de la administración de Boric.

Durante una reunión con dirigentes del Partido Republicano y empresarios estadounidenses, Kast agradeció a Judd por su apoyo en un momento complicado, destacando su trabajo para aclarar los hechos y defender la confianza en Chile como destino de inversión.

El Presidente electo manifestó que “Chile es un país confiable” y destacó el esfuerzo del embajador por garantizar que los inversionistas y grupos de interés en Estados Unidos comprendieran que la seguridad y la estabilidad estaban aseguradas bajo su futura administración.

“Queremos agradecerle la disposición y la gentileza que tuvo el embajador de Estados Unidos al estar aquí”, comentó Kast, enfatizando que la relación con Estados Unidos era una prioridad para su gobierno. A continuación, J.A. Kast dejó claro que las tensiones previas no impedirían avanzar en los temas que verdaderamente interesan a los ciudadanos, como la seguridad y el crimen organizado, áreas en las que confían en la colaboración de Estados Unidos.

Al referirse a la polémica por el cable submarino chino, Kast reiteró que, a pesar de la controversia, su gobierno considera el asunto resuelto. “Nosotros dimos vuelta la página”, afirmó, y responsabilizó al gobierno de Boric por la falta de transparencia en el proceso. Según Kast, el gobierno de Boric no sólo actuó con opacidad, sino que también puso en riesgo la participación de Chile en el programa Visa Waiver, un beneficio exclusivo para los chilenos. “Nos dijeron que esto era algo en trámite, que había un decreto firmado, y nadie pone el acento en eso”, remarcó el futuro presidente.

El presidente electo también evitó responder directamente sobre si apoyaba las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres funcionarios del gobierno de Boric, pero criticó abiertamente la falta de claridad en el Ejecutivo. “Si esto es bien impresionante”, señaló, cuestionando la gestión del gobierno en relación con la crisis política que se desató tras las sanciones y el proyecto del cable chino.

Kast dejó claro que su enfoque sería siempre transparente, subrayando que el verdadero problema estaba en cómo el gobierno de Boric manejó la información: “Lo importante aquí es cómo ha actuado el gobierno”, concluyó, subrayando que la situación podría haberse manejado de manera mucho más eficiente, en lugar de generar una crisis innecesaria.

Con este respaldo al embajador y su firme postura contra la administración saliente, Kast marca un rumbo claro para su gobierno, asegurando que las relaciones exteriores, especialmente con Estados Unidos, serán clave en su mandato.