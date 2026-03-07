Marco Rubio mandó mensaje a los 12 presidentes: “Queremos ser sus socios”

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, saludó este sábado a los países participantes en la cumbre de presidentes en el estado de Florida.

Rubio señaló en español que aunque muchos mandatarios estadounidenses afirmaron que América Latina iba a ser una prioridad, “Trump lo ha hecho, y se lo agradecemos”

“Estamos muy agradecidos a los doce países que están aquí hoy. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos, son países que siempre responden cuando hay una y trabajan en conjunto con nosotros, y queda mucho por hacer”, afirmó.

“Estos son países que tienen una gran población, mucho potencial, y queremos ser su socio en desarrollar sus países, su economía y su seguridad. Y le doy las gracias, de verdad, por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Que Dios bendiga a todos sus países, a los Estados Unidos, y gracias, como siempre, por la cooperación”, dijo.

“Seguiremos trabajando en conjunto, y vamos a hacer cosas muy buenas, muy importantes para esta región, que van a hacer que las generaciones futuras nos van a agradecer el labor que estamos haciendo en el momento de hoy”, cerró en español.