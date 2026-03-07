Trump saluda a Kast y bromea que por su apoyo “gratis” ganó la Presidencia de Chile

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó al Presidente electo José Antonio Kast en su discurso inaugural en una cumbre de presidentes en el estado norteamericano de Florida.

“Está aquí el Presidente electo de Chile, José (Antonio) Kast, felicidades. Ese fue un apoyo”.

“Me encanta cuando doy apoyo a las personas, porque, saben, no pierden. No sé, creo que sería ilegal. Gastan millones y millones en una campaña, y me ruegan por un apoyo y ganan por hasta 30 puntos y no recibo nada”, bromeó el presidente de EE.UU.

En ese sentido, cuestionó en medio de risas de los presentes: “¿Hay alguna manera en que podría recibir dinero? Gastan millones de dólares y yo les doy el apoyo por nada”.

“Es un honor tener ese poder, de apoyar a alguien incluyendo a otros países (…) y solo lo hago si pienso que es bueno, si no lo creo, lo rechazo. He rechazado muchos más de los que he aceptado”, cerró.

Después de la cumbre, Kast además participará de un almuerzo con los otros líderes latinoamericanos que será ofrecido por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Alusión a China

Trump además avisó este sábado que “no permitirá la influencia extranjera” en América como parte de su nueva doctrina, “lo que incluye al Canal de Panamá”, que declaró su “canal favorito” ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

“No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo”, manifestó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa ‘Escudo de las Américas’ ante más de una decena de mandatarios latinoamericanos, como Mulino.