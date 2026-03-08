Chile no firmó la “coalición militar” de Trump porque Kast aún no es Presidente

La Conferencia de las Américas contra los carteles del narcotráfico, realizada en Doral el 4 y 5 de marzo de 2026, concluyó con una declaración conjunta que busca crear una coalición regional para enfrentar el narcoterrorismo y otras amenazas en el hemisferio occidental.

El documento compromete a los países firmantes a ampliar la cooperación bilateral y multilateral en seguridad, reforzar la seguridad fronteriza, combatir el tráfico ilícito y proteger infraestructuras críticas, además de avanzar bajo el principio estratégico de “paz a través de la fuerza”.

LEE AQUÍ LA DECLARACIÓN

Pese a haber participado en la reunión, Chile fue el único país que no firmó la declaración. La razón es institucional: la delegación chilena estuvo encabezada por José Antonio Kast en calidad de presidente electo, sin facultades de gobierno en ejercicio para comprometer formalmente al Estado en una alianza de seguridad de este tipo. De este modo, el país quedó al margen de la firma debido a que el próximo mandatario aún no asume el cargo.

La iniciativa surge además en un momento de intensa actividad internacional de Washington, tras intervenciones unilaterales recientes en Venezuela y ahora en Irán.

En ese contexto, la coalición busca consolidar un nuevo dispositivo de seguridad hemisférica bajo liderazgo estadounidense, ampliando el combate al crimen organizado hacia una lógica estratégica que combina narcotráfico, terrorismo y protección de infraestructuras críticas.

No obstante, el diseño del bloque ha generado interrogantes. La ausencia de México y Colombia, dos actores centrales en la lucha contra los cárteles, junto con el carácter ad hoc de la alianza, plantea dudas sobre su viabilidad y sus implicancias geopolíticas en la región.

La coordinación del nuevo esquema estará a cargo de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y figura clave en la política migratoria de Donald Trump, quien fue designada enviada especial para articular esta coalición regional.