Camila Vallejo en su última vocería: “Gobernar es ante todo servir”

En su última vocería como ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo afirmó que “gobernar es ante todo servir” y sostuvo que para cumplir ese objetivo “se requiere diálogo y trabajo conjunto con la sociedad civil”, además de disposición para alcanzar acuerdos amplios en las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo.

Durante su intervención, la vocera planteó que “gobernar es ante todo servir” y explicó que “para servir desde el gobierno se requiere diálogo y trabajo conjunto con la sociedad civil”, añadiendo que también “se requiere ante todo no solo disposición de diálogo, sino que disposición a lograr acuerdos amplios”, algo que —según indicó— “lo hemos hecho en cada política pública que hemos empujado y sacado adelante”.

En ese contexto, señaló que este enfoque ha estado presente en distintas áreas de la gestión del Ejecutivo, indicando que “lo mencionaba en relación a las políticas de género con la participación de mujeres, pero también en las políticas laborales, en las políticas económicas, productivas, de modernización”, destacando además que “hemos tenido diálogos con gremios empresariales, con grandes empresas, pequeñas, medianas empresas, con distintos sectores de la política chilena expresados en el parlamento, al menos los que han tenido disposición a dialogar y también con sindicatos, organizaciones de la sociedad civil desde el nivel local hasta el nivel regional y nacional”.

En esa línea, sostuvo que “gobernar con vocación democrática es la mejor manera de servir al país”, lo que —agregó— implica hacerlo “con diálogo, con posibilidad y con capacidad de generar acuerdos”, subrayando que ese enfoque “ha sido y ha tratado de ser también el sello del presidente Gabriel Boric”, a quien describió como “un presidente que no ve al adversario político como un enemigo que hay que destruir, sino como un actor que es posible y es necesario involucrar en la discusión de política pública”.

La ministra también destacó que el mandatario “entiende que a través del diálogo con la sociedad civil se puede construir una mejor democracia que sirva y que traiga resultados concretos para la vida de las personas”, agregando que el gobierno ha buscado impulsar transformaciones con una orientación política clara, señalando que “no solamente la vocación democrática de diálogos, de acuerdo, sino que también una mirada; esto no se trata solo de la forma de hacer política y la forma de ser gobierno, sino que también hacia dónde queremos avanzar, y ahí está el sello del progresismo”.

En ese marco, abordó el enfoque del Ejecutivo respecto al desarrollo económico, afirmando que “cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un modelo de desarrollo productivo que, por ejemplo, garantice que el litio sea el nuevo sueldo de los chilenos y chilenas”, destacando además que “la estrategia nacional del litio hace y garantiza que a través del Estado los chilenos y chilenas sean partícipes de la producción de litio y que a través de la generación de esa riqueza podamos también enriquecer a nuestra patria”.

Asimismo, planteó que este enfoque también busca que los beneficios de la actividad minera se distribuyan territorialmente, señalando que esto implica que “a través de la riqueza de la minería lo que se produce con el cobre y con la minería en general podamos también hacer a las regiones partícipes de la producción de esa riqueza”, de modo que “la riqueza de la minería llegue no solo a todas las regiones del país, sino que más de 300 comunas”, lo que —según afirmó— representa “crecimiento, pero también con participación del conjunto de la sociedad en lo que significa la producción de esa riqueza”.

La vocera abordó el debate previsional y defendió la incorporación de criterios de solidaridad en el sistema, indicando que “poner mirada progresista significa que el sistema de pensiones incorpore la solidaridad, pero para aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados”, porque “no era sostenible un sistema que le dijera a los jubilados de manera individualista ‘ráscate con tus propias uñas’, sino que hubiera apoyo entre generaciones”.

En ese sentido, concluyó señalando que “no es menor que un presidente joven como el presidente Gabriel Boric haya logrado algo que no se logró durante décadas, que es darle justicia a las personas mayores, es darle dignidad a las personas mayores”, subrayando que ese avance —según indicó— “fue con acuerdo, pero también con mirada progresista, con vocación democrática y también con mirada progresista”.