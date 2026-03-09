Caso Hermosilla: formalizan a exfiscal Guerra por cohecho, prevaricación y violación de secreto

Este lunes se realiza la audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra en el marco del denominado caso Hermosilla, investigación en la que es acusado de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.

La audiencia fue fijada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para las 09:00 horas en el Centro de Justicia, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago aprobara la querella de capítulos presentada en su contra.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el Ministerio Público sostiene que Guerra habría utilizado su cargo para favorecer al abogado Luis Hermosilla, también imputado en la causa.

Según la indagatoria, el exfiscal habría solicitado y gestionado beneficios indebidos manteniendo una relación directa con el jurista, lo que constituye el primer capítulo de la querella presentada por la Fiscalía Regional de Arica.

En ese apartado se plantea que las gestiones incluirían favores personales, laborales y beneficios para terceros, obtenidos aprovechando su posición como persecutor.

El segundo capítulo de la acusación apunta a infracciones reiteradas a los deberes de legalidad, objetividad y reserva que deben cumplir los fiscales en el ejercicio de sus funciones.

En particular, la investigación sostiene que Guerra habría revelado información secreta de diversas causas judiciales al abogado Hermosilla, incluso en investigaciones en las que este no participaba formalmente.

Entre los procesos mencionados en la indagatoria figuran causas de alto perfil como el caso Penta, el proceso que involucró a Santiago Valdés, el caso Exalmar-Dominga y la Operación Huracán.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía comunicará formalmente los cargos al exfiscal y expondrá los antecedentes de la investigación.

Los querellantes solicitarán además la medida cautelar de prisión preventiva.

La resolución judicial también establece que, en caso de que el imputado no comparezca sin una justificación válida, podrá ser conducido por la fuerza pública y quedar sujeto a eventuales sanciones contempladas en el Código Procesal Penal.