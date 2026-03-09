Choque eléctrico: SEC se tira al cuello del Coordinador y este lo muerde en Contraloría

La relación entre el regulador eléctrico y el organismo encargado de operar el sistema eléctrico nacional atraviesa uno de sus momentos más tensos. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló nuevos cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por su responsabilidad en el apagón que dejó a Chile sin suministro el 25 de febrero de 2025. Pero la ofensiva regulatoria no ha quedado sin respuesta: el propio Coordinador denunció a la SEC ante la Contraloría, acusando al organismo fiscalizador de incumplir sus deberes legales.

El conflicto abre un frente inédito en el sector eléctrico chileno: dos instituciones clave para la estabilidad del sistema enfrentadas en procedimientos administrativos cruzados.

Todo se remonta al apagón total ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando la desconexión simultánea de los circuitos de la línea de transmisión Nueva Maitencillo–Nueva Pan de Azúcar, en el sistema de 500 kV, provocó una separación del Sistema Eléctrico Nacional en dos grandes islas: una con exceso de generación en el norte y otra con déficit en la zona centro-sur.

La falla desencadenó una cadena de eventos: oscilaciones de potencia, desconexiones automáticas de instalaciones y finalmente el colapso de ambas zonas del sistema eléctrico.

A partir de ese episodio, la SEC abrió un proceso sancionatorio que ahora escaló directamente contra el órgano directivo del Coordinador.

Los cargos de la SEC

La formulación de cargos apunta al Consejo Directivo del Coordinador, presidido por Juan Carlos Olmedo, junto a los consejeros Bernardita Espinoza, Carlos Finat, Humberto Espejo y Jaime Peralta.

La SEC sostiene que el Consejo incumplió su deber de vigilancia sobre la operación del sistema, al no adoptar medidas eficaces para garantizar la seguridad del servicio eléctrico, obligación establecida en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Según el regulador, el Coordinador conocía previamente un riesgo relevante en la operación del corredor de transmisión entre Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, donde se estaba transmitiendo del orden de 1.800 MW, pese a que estudios técnicos señalaban que la estabilidad del sistema se garantizaba en torno a 1.600 MW.

Para la SEC, esa situación contravino el principio central que rige al Coordinador: preservar la seguridad del suministro eléctrico.

El Coordinador rechazó los cargos y defendió su actuación. En sus descargos, sostuvo que el sistema fue operado conforme al criterio técnico “n-1”, estándar internacional que exige que el sistema pueda resistir la salida de una instalación sin colapsar.

Además, el organismo atribuyó el origen del apagón a una intervención no autorizada en los sistemas de protección de la línea realizada por personal de la empresa Interchile, propietaria de la infraestructura, lo que habría gatillado la desconexión simultánea de los circuitos de transmisión.

Según el Coordinador, la operación del sistema bajo esas condiciones era consistente con los estudios y con la normativa vigente.

El contraataque: denuncia contra la SEC

Mientras avanzaba el proceso sancionatorio, el Coordinador lanzó su propio contraataque institucional.

En octubre de 2025, el Consejo Directivo presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República contra la SEC, acusando al regulador de incumplir sus obligaciones de fiscalización.

En el escrito, el organismo afirmó que desde al menos 2021 ha informado reiteradamente a la SEC sobre incumplimientos graves y sistemáticos de empresas coordinadas, sin que el regulador iniciara investigaciones o aplicara sanciones.

Entre los puntos cuestionados figuran fallas en la fiscalización del Sistema de Información en Tiempo Real (SITR), deficiencias en el control de la información sobre indisponibilidad de suministro y omisiones en la revisión de la declaración de costos variables de las empresas eléctricas.

Según el Coordinador, esa inacción afecta directamente la capacidad del organismo para operar el sistema con información confiable.

Desde la SEC rechazaron los cuestionamientos y señalaron que la denuncia ya fue respondida ante Contraloría.

Fuentes del organismo sostuvieron que el Consejo Directivo del Coordinador ya estaba sometido a varios procedimientos sancionatorios y que algunas actuaciones del organismo habrían dificultado la labor fiscalizadora de la superintendencia.

Ahora será la Contraloría la que deberá pronunciarse sobre la denuncia.