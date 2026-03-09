Diputada Fríes y conmutación de penas: “Este proyecto chocaría con el Estatuto de Roma”

La diputada del Frente Amplio por la Región Metropolitana y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, cuestionó el proyecto de ley que permite conmutar penas a reos mayores o con enfermedades graves, iniciativa aprobada en general en el Senado.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la parlamentaria sostuvo que la propuesta tiene un trasfondo político vinculado a la situación de los condenados por violaciones a los derechos humanos que cumplen penas en el penal de Punta Peuco.

“Este proyecto tiene antecedentes. Los antecedentes son los vínculos de la ultraderecha con los criminales de lesa humanidad, las personas condenadas en Punta Peuco”, afirmó.

Fríes señaló que la iniciativa fue presentada como un mecanismo general para permitir el cumplimiento de penas en el domicilio, pero advirtió que su redacción es deficiente y podría abrir la puerta a beneficios para condenados por delitos graves.

“Se le quiso revestir de otras posibilidades de ir a cumplir pena a las casas, pero tan mal hecho que finalmente uno podría acordar que hay ciertas personas con bajo nivel de reincidencia (…) que podrían efectivamente en determinadas circunstancias ir a cumplir pena en sus casas. Pero no los criminales más graves”, sostuvo.

La parlamentaria explicó además que, en el caso de condenados por crímenes de lesa humanidad, los estándares para acceder a beneficios penitenciarios son más exigentes. “El problema es que respecto de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, el umbral para optar a beneficios penitenciarios es más alto”, señaló.

En ese sentido, Fríes advirtió que incluso si el proyecto se modificara para restringir el beneficio a casos de enfermedad terminal, podría existir un conflicto con obligaciones internacionales asumidas por Chile.

“Uno de los requisitos que pone el Estatuto de Roma —tratado que creó la Corte Penal Internacional y que Chile suscribió— (…) es que efectivamente se haya cumplido la pena en términos de que la mayoría se haya cumplido”, explicó. La diputada agregó que otra condición relevante es la colaboración con la justicia en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.

“En este caso (…) no ha habido colaboración con la justicia”, afirmó.

Según detalló, muchos de los condenados por estos delitos comenzaron a cumplir sus penas recién en las últimas décadas, por lo que no habrían completado una parte significativa de sus condenas.

“Muchas de estas personas que hoy día están en Punta Peuco empezaron a cumplir en los años 90, en el año 2000, en el año 2010, por lo tanto ni siquiera han cumplido una buena parte de la pena”, sostuvo.

Finalmente, Fríes estimó que el proyecto probablemente será modificado durante su tramitación, pero insistió en que cualquier cambio deberá considerar las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.