DC presiona a Camaño a dejar la bancada tras voto que permitió triunfo de Alessandri

La bancada de la Democracia Cristiana está evaluando la permanencia del diputado independiente y ahora vicepresidente de la cámara baja Felipe Camaño, luego de que su voto resultara clave para que el parlamentario Jorge Alessandri (UDI), se impusiera en la elección de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. La decisión del legislador generó molestia en su propio comité, que incluso lo emplazó a dejar la bancada.

La polémica surgió luego de que la mañana de este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados definiera su nueva mesa directiva. En esa votación, el apoyo de Camaño resultó clave para que la derecha lograra imponerse. Como parte del entendimiento político que permitió ese resultado, el diputado independiente también pasará a integrar la testera en calidad de vicepresidente.

La situación provocó fuertes críticas durante la sesión en el hemiciclo. En medio de la votación, la diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, lo increpó desde su escaño con gritos de “¡Eres un traidor, un vendido!”. La decisión de Camaño fue recriminada por los sectores que habían pactado apoyar a la diputada Pamela Jiles para presidir la Cámara.

El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, cuestionó duramente la decisión del parlamentario y apuntó que su permanencia en el comité será evaluada. “Si él tomó una decisión, audaz para nosotros, totalmente irresponsable, espero que también tome una decisión audaz (…) y creo que no es compatible su permanencia en el comité”, afirmó.

Barría agregó que espera que el propio diputado dé un paso al costado antes de que la bancada adopte una resolución formal. “Si el diputado Camaño tuvo la capacidad de cruzar, espero que también tenga la capacidad de decir ‘yo no pertenezco a esta comunidad”, sostuvo.

El legislador también abordó las especulaciones surgidas tras la votación, luego de que el líder del Partido de la Gente (Chile), Franco Parisi, insinuara que el cambio de voto podría haber estado vinculado una “mano negra”, en referencia a negociaciones por cargos.

Pese a la molestia, Barría descartó tener antecedentes que respalden esas acusaciones. “Aún con la rabia que me embarga por la frustración, no tengo ese tipo de antecedentes”, afirmó.

De todos modos, insistió en que el problema principal radica en el incumplimiento del acuerdo político alcanzado previamente por el comité. “El diputado Camaño, quien ha sido respaldado en dos elecciones por la Democracia Cristiana, no cumplió con el acuerdo”, afirmó. Mientras tanto, la bancada de la DC prevé analizar el caso cuando retome formalmente su trabajo legislativo, en los próximos días.