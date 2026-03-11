Parisi acusa “manoseo” en elección que instaló a Alessandri en la presidencia de la Cámara

El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, insistió en sus acusaciones de que existieron presiones y negociaciones irregulares en la elección de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que se quebrara el acuerdo que buscaba instalar a Pamela Jiles en la presidencia de la cámara. El excandidato aludió al voto del diputado Felipe Camaño, decisivo para la victoria del diputado Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Tras la votación de la Cámara de Diputados, Parisi sostuvo las acusaciones que había realizado previamente y apuntó a que hubo parlamentarios que no respetaron el pacto político alcanzado entre el PDG, sectores de izquierda y parte de la Democracia Cristiana. “Anda un rumor horrible: de que uno de los familiares de los nuevos miembros de la testera va a ser beneficiado con un cargo en un importante banco. El pirquineo de votos hace mal a la democracia”, afirmó Parisi, quien siguió la votación desde el Congreso.

“Había un acuerdo que un determinado diputado no lo cumplió. Pero el problema está en lo que se gritaba en las tribunas. Lo que se decía no era bueno”, agregó.

El episodio se produjo luego de que el diputado Felipe Camaño (independiente cercano a la DC) decidiera apoyar a la derecha en la votación, pese a que su sector había comprometido su respaldo al pacto que buscaba que Jiles encabezara la Cámara. Más tarde, el bloque acusó también que el diputado Jaime Mulet habría roto el acuerdo.

La decisión de Camaño desató un tenso momento en el hemiciclo durante la primera sesión de la nueva legislatura. Desde distintos escaños de la izquierda comenzaron a escucharse gritos en su contra. “¡Traidor!”, le gritó la diputada Zandra Parisi, lo que le valió un llamado al orden por parte del presidente (s) de la Cámara, Raúl Soto.

Otros parlamentarios también increparon al diputado mientras cruzaba el hemiciclo. “Vergüenza para el campo” y “vendido”, se escuchó desde la bancada opositora. Pese a las recriminaciones, Camañ se acercó a saludar a parlamentarios de la UDI, del Partido Republicano (Chile) y del Partido Nacional Libertario (Chile).

Antes de la votación, Parisi ya había advertido que existían presiones para alterar el resultado de la elección de la mesa. “Me habían advertido la Mano Negra, a las 12 de la noche me llamaron. Que estaban ofreciendo cargos a una persona determinada”, aseguró. También sostuvo que circulaban rumores sobre negociaciones para obtener apoyos. “Ahí dicen que un diputado de una colectividad muy conocida históricamente estaría negociando un cargo para su mamá en un banco y ese estilo de cosas”.

“Esos rumores están y, por supuesto, vamos a tener toda la información al respecto una vez que tengamos lista la votación y, claramente, si es así, vamos a ir con todo a demostrar que hay unos que se vendieron”, agregó.

Finalmente, Parisi reiteró su crítica al actual sistema para elegir la mesa de la Cámara. “El PDG queremos terminar con pirquineo de votos, proponemos que el presidente de la Cámara sea la persona que saca mayor votos en términos absolutos y el primer vicepresidente sea el que saque mayor votación en términos relativos. Porque lo otro es manosear”, sostuvo.