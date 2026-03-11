Kaiser se define como “leal oposición”: “Vamos a impedir que se nos corran demasiado a la izquierda”

En medio de la jornada de cambio de mando, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, delineó el rol que adoptará su sector frente al gobierno que inicia José Antonio Kast. El exdiputado afirmó que su colectividad ejercerá una “leal oposición” y descartó participar en el Ejecutivo, apostando por mantener independencia política desde el Congreso.

Según explicó, la estrategia busca acompañar ciertas iniciativas del nuevo gobierno, pero también actuar como contrapeso cuando consideren que las decisiones se alejan de su línea política. En ese sentido, Kaiser señaló que “vamos a impedir que se nos corran demasiado a la izquierda”.

El dirigente sostuvo que su sector pretende ser una especie de “ancla” frente al gobierno, recordando como antecedente crítico el segundo proceso constitucional, que calificó como un ejemplo de decisiones políticas que no contaron con suficiente firmeza desde la derecha.

Aunque reconoció que mantiene una relación de carácter profesional con el nuevo mandatario, Kaiser insistió en que su partido no forma parte de la coalición oficialista y que su posición será de autonomía política. “No somos gobierno”, afirmó, subrayando que su colectividad se ubicará en un espacio propio dentro del debate político.

En los últimos días, el dirigente también ha generado controversia por sus críticas a las conversaciones entre el presidente saliente, Gabriel Boric, y Kast. Tras una reunión entre ambos mandatarios, Kaiser dijo que “espero que todas las conversaciones estén siendo grabadas por si las moscas, para que no hayan versiones distintas sobre lo conversado”.

Además, expresó curiosidad por los temas abordados en el encuentro, sugiriendo que la ciudadanía debería conocer qué asuntos motivaron el diálogo entre ambos presidentes. “Tengo entendido también que fue por un tema muy importante que habría tenido que hablar el Presidente Boric con el Presidente Kast y a mí me genera curiosidad, ¿qué tema fue tan importante para que el Presidente entrante haya cambiado su opinión en esta materia? Creo que la ciudadanía quizás debiese saber eso“, cuestionó.