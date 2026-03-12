Codina por agresión a Rojas Vade: “La delincuencia hoy día está dañando la convivencia nacional”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, condenó la agresión sufrida por el exconvencional Rodrigo Rojas Vade y llamó a esclarecer con rapidez lo ocurrido, señalando que esperan que “la investigación se desarrolle de manera rápida para poder establecer los responsables”.

Durante su primera actividad en el cargo, la autoridad se refirió al ataque ocurrido durante la noche, señalando que “nosotros condenamos seriamente, con mucha fuerza, lo que ha sufrido Rojas Vade y esperamos que obviamente la investigación se desarrolle de manera rápida para poder establecer los responsables, condenar el hecho, y nuevamente solidarizar tanto con él como con su familia”.

En esa línea, agregó que el proceso investigativo permitirá esclarecer las circunstancias del hecho, indicando que “esperamos que obviamente la investigación nos arroje la información suficiente como para poder establecer las responsabilidades, conocer obviamente el motivo que detonó una agresión de esta manera, saber si es o no un hecho puntual de delincuencia”.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, Rojas Vade habría sido encontrado con las manos atadas y con una herida en la cabeza, situación que lo mantiene en riesgo vital.

Codina sostuvo que este episodio, junto con la agresión a un funcionario de Carabineros en Puerto Varas, “demuestra, una vez más, que las urgencias que ha planteado el presidente de la República, José Antonio Kast, que el día de ayer asumió el mando para conducir los destinos del país los próximos cuatro años, están muy bien planteadas”.

El delegado añadió que “es evidente que el tema de la delincuencia hoy día está dañando la convivencia nacional, el progreso, el desarrollo, y sobre todo las libertades de las personas”.

Las declaraciones se dieron en el marco de una actividad realizada en la comuna de Peñalolén, donde autoridades participaron en la demolición de una narco-casa. En ese contexto, Codina señaló que “valoro mucho lo que estamos haciendo aquí junto al alcalde Concha, en Peñalolén, que hoy día ha procedido a la demolición de esta narco-casa que estaba perjudicando a los vecinos del sector, con también incluida una banda de criminales extranjeros”.