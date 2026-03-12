Rodrigo Rojas Vade en riesgo vital tras ser hallado en su auto con lesiones graves

El exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade se encuentra en riesgo vital tras ser hallado maniatado e inconsciente a un costado de la Ruta 78, en el sector que divide Pomaire y Melipilla, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con antecedentes preliminares, la víctima fue encontrada durante la madrugada junto a su vehículo —un Citroën C3 azul— en la caletera de la autopista, a la altura del kilómetro 59. Presentaba lesiones graves producto de golpes y estaba rociado con bencina y tenía las manos maniatadas. En sus brazos, además, habían escrito con plumón mensajes: en el brazo izquierdo, “viva Kast”; y en el derecho, “no + zurdos”.

Rojas Vade fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Melipilla, donde permanece en coma inducido.

La fiscal de la unidad ECOH Metropolitana, Patricia Suazo, confirmó la gravedad del estado de salud del exconvencional. “Se ha agravado su situación, él está actualmente en riesgo vital, está en coma inducido en este momento”, señaló.

La persecutora explicó que la investigación se está desarrollando inicialmente como un posible secuestro con lesiones, debido a las condiciones en que fue hallada la víctima.

“Tenemos bastantes líneas de investigación, estaba amarrado en sus manos, atado, botado y golpeado. Por lo tanto, habría participación claramente de terceros, así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesiones”, indicó.

Según los antecedentes recabados hasta ahora, Rojas Vade habría salido de su domicilio durante la noche para realizar una compra en un local cercano.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que las diligencias se concentran en reconstruir sus últimas horas.

“Nos encontramos específicamente abocados a reconstruir las últimas horas, desde la salida de su domicilio, alrededor de las 22 horas, hasta el lugar del hallazgo que está siendo precisamente periciado”, afirmó.

Barrientos también indicó que la víctima no presenta impactos balísticos, sino lesiones producto de golpes. Asimismo, confirmó que durante la inspección del cuerpo se detectaron rayados de carácter político, aunque aún no se ha establecido si estos tienen relación con el ataque.

“No podemos identificar aún una hipótesis clara porque hay muchos peritajes que están en curso”, precisó.

El caso es investigado por la Fiscalía ECOH y la BIPE Antisecuestros de la PDI, mientras se evalúa la posibilidad de trasladar al exconvencional a un centro asistencial de mayor complejidad debido a su estado crítico.

Rojas Vade alcanzó notoriedad pública durante el estallido social de 2019 y posteriormente fue electo como integrante de la Convención Constitucional. Sin embargo, renunció en marzo de 2022 luego de reconocer que no padecía cáncer, enfermedad que había afirmado tener durante años. Tras esa revelación enfrentó un proceso judicial por el delito de estafa, relacionado con donaciones que recibió para financiar el tratamiento médico.