Machado reúne a miles de venezolanos en Santiago y llama a preparar el regreso a una Venezuela libre

“Esta tarde el corazón de Venezuela va a latir en Santiago”. Con esa frase, la líder opositora venezolana María Corina Machado anticipó el encuentro masivo que horas más tarde protagonizó junto a miles de migrantes venezolanos en el centro de la capital chilena.

La convocatoria se realizó en el sector del Paseo Bulnes, en las inmediaciones del Parque Almagro, donde —según cifras de Carabineros de Chile— cerca de 16 mil personas participaron en la actividad.

El acto marcó el cierre de la agenda de Machado en Chile, país al que llegó como invitada internacional a la investidura del Presidente José Antonio Kast. Durante su visita también recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde Mario Desbordes, quien la distinguió como huésped ilustre.

“La libertad la vamos a conquistar”

En un discurso de casi una hora, la dirigente venezolana se dirigió a la diáspora con un mensaje cargado de simbolismo político y emocional.

“Quiero decirles algo: durante 16 meses que estuve absolutamente sola, solo pensaba en este momento, en el momento en que nos íbamos a volver a encontrar los venezolanos libremente gritando libertad”, afirmó ante la multitud.

La líder opositora insistió en que el proceso político venezolano ha entrado en una nueva etapa y sostuvo que la meta es permitir que los millones de ciudadanos que emigraron puedan regresar a su país.

“Hoy hay una clara ruta para que todos aquellos que han sido forzados a dejar su país puedan regresar con la frente en alto, reencontrarse con sus raíces, con sus sueños y con sus familias”, señaló.

Un discurso de reconstrucción nacional

Machado destacó que, pese a las dificultades políticas y económicas, la sociedad venezolana ha logrado organizarse dentro y fuera del país.

“Hoy tenemos la mejor generación de venezolanos listos para construir un país del que nos sintamos orgullosos”, dijo.

En su intervención también afirmó que la oposición logró articular una estructura política capaz de unir a quienes permanecen en Venezuela con quienes se encuentran en el exterior.

“Nos dijeron que era imposible derrotar al régimen, pero unimos a los venezolanos que estábamos adentro con los que tuvieron que salir”, aseguró.

Un reencuentro con la diáspora

El encuentro en Santiago fue presentado como un símbolo del peso que ha adquirido la comunidad venezolana en el extranjero.

Durante su intervención, Machado agradeció especialmente a Chile por haber acogido a cientos de miles de ciudadanos venezolanos que dejaron su país en los últimos años.

La dirigente sostuvo que ese apoyo internacional será clave para el futuro político de Venezuela. “La libertad la vamos a conquistar porque logramos unir una nación que el régimen buscó fracturar”, afirmó.

La jornada estuvo marcada por un ambiente festivo, con banderas venezolanas, consignas por la libertad y momentos emotivos, como cuando niños subieron al escenario para entregarle obsequios a la dirigente.

El acto se convirtió así en uno de los mayores encuentros de la diáspora venezolana realizados en Chile y en la mayor manifestación pública protagonizada por Machado fuera de su país desde que salió de Venezuela en 2025.