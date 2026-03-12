Ministra Sedini tras ataque a Rojas Vade: “Nos demuestra que en Chile estamos en una emergencia”

Esta madrugada, el exconvencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade, fue hallado maniatado e inconsciente a un costado de la Ruta 78, en la Región Metropolitana. Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, llamó a esperar los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones sobre las motivaciones del hecho y lo catalogó como “una más de las múltiples situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad”.

De acuerdo con antecedentes preliminares, la víctima fue hallada junto a su vehículo —un Citroën C3 azul— en la caletera de la autopista, a la altura del kilómetro 59. Presentaba lesiones graves producto de golpes, tenía las manos atadas y estaba rociado con bencina. Además, en sus brazos habían escrito con plumón mensajes: en el izquierdo “viva Kast” y en el derecho “no + zurdos”.

En conversación con Radio Infinita, la ministra Sedini calificó el hecho como grave y expresó su expectativa de que se esclarezca lo ocurrido. “Esperamos que por supuesto que se haga justicia, es una noticia tremenda, horrible, y la verdad es que esperamos tener todos los antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar”, afirmó.

“Lamentablemente esta es una más de las múltiples situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad, están pasando cosas que son inaceptables y que se requiere tomar medidas”, agregó.

Respecto a las posibles motivaciones políticas detrás del ataque, Sedini llamó a actuar con cautela y esperar el avance de la investigación. Al respecto, dijo que “tenemos que ser muy responsables en este tipo de situaciones, esperar todos los antecedentes y que la justicia actúe de manera adecuada y nosotros confiamos en las instituciones”.

“Acá, por supuesto que pasando tan poco tiempo hay muchas especulaciones (…) pero aquí siempre hay que partir siendo responsables, tener todos los antecedentes y a partir de eso avanzar”, señaló.

Durante esta mañana, la fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Patricia Suazo, indicó que la investigación de la agresión se desarrolla inicialmente como un posible secuestro con lesiones.

Posteriormente, Sedini también detalló el procedimiento que debe seguir el Gobierno tras conocerse un ataque de estas características. “Hay protocolo, el Ministerio de Seguridad ahí es el primer encargado de obtener esta información porque se relaciona con las instituciones y se involucra en la investigación con Carabineros”, afirmó.